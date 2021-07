José ‘El Francés’ ha obtenido la libertad sin cargos tras ser detenido el pasado domingo por supuestos malos tratos a su expareja y pasar una noche en el calabozo. Una vez archivadas las diligencias abiertas en contra suya, ha abandonado el juzgado de Violencia Sobre la Mujer Nº1 de Marbella con muchísimas ganas de explicar ante los medios de comunicación presentes, con pelos y señales, cómo se ha desarrollado todo.

El cantante desmiente por completo que su arresto fuese provocado por una agresión a su exmujer, Chonchi Heredia, y asegura que el incidente fue denunciado por una amiga con la que se encontraba «tomando unas copas». El suceso comenzó cuando la chica alzó la voz y amenazó al cantante con llamar a la policía. José afirma que él «no ha tocado ni un pelo a nadie» y desbarata todo lo que se ha publicado sobre él.

José ‘El Francés’ empieza su alegato exponiendo que «he pasado mala noche, he pasado un día entero en el calabozo, no me lo esperaba, el motivo es por maltrato, por violencia de género a la mujer, yo no he tocado ni un pelo a nadie y están hablando los medios de comunicación y la gente se está metiendo con mi esposa, con la madre de mis hijos, Chonchi Heredia, como que es ella a la que he maltratado y esas cosas».

Como prueba, enseña ante las cámaras un documento que le exculpa de las acusaciones: «Lo que está aquí, que lo voy a mostrar, es una amiga con más amigos, que nos tomamos unas copas y sin discusión ninguna, la mujer levantó la voz un poquito más de lo debido y me dijo: “voy a llamar a la policía” y le dije: “llámales, que no hay ningún problema”. Ha venido la policía y como se trata de una mujer que tenía el poder… yo tengo madre, tengo hija y quiero que eso se defienda, entonces cuando me he visto en la situación esta, he querido aclarar todo esto y decir que Chonchi no tiene nada que ver, que no es ella la maltratada, ella es la madre de mis hijos y la respeto y la quiero un montón, amo mi casa y mis niños y esto es una amiga con un amigo, que hemos tomado unas copas, se alteró con dos copas, que el alcohol a veces domina y bueno…», cuenta.

José ‘El Francés’ insiste en que desea que quede clara su inocencia y se considera el perjudicado de esta trama: «Quiero demostrar que salgo absuelto, que no he maltratado a nadie, ni he pegado a nadie. El maltratado me considero yo y he pasado dos días de infierno. Me quiero ir a mi casa con mi familia y por favor si hay alguna duda, estoy dispuesto a hacer otra rueda de prensa».

Por último, el cantante se ha vuelto a ver con su familia en lo que ha sido un caluroso reencuentro: «Me voy a pegar una ducha que he pasado dos días mal y voy a estar con mi familia. Que se respete a la mujer y que la mujer respete al hombre, que no hace falta ser pareja porque no tenemos nada, simplemente se alteró y yo fui el flamenco al que se detiene», dice para terminar.