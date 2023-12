Jessica Bueno y Luitingo confirman con un beso su relación

La octava edición de Gran Hermano VIP ha estado marcada por la buena sintonía que derrochaban desde el primer momento Jessica Bueno y Luitingo. Pese a que en un primer momento, aseguraron que eran amigos, nada más lejos de la realidad, ya que con el paso de los días los sentimientos afloraron cada vez más. Entran en juego en esta ecuación amorosa sus Pablo Marqués ex de la maniquí y Pilar Llori, quien tuvo una gran conexión con el cantante dentro de la casa más famosa de la televisión. A dos días de cerrar este 2023 el cantante y la Bueno han confirmado que son pareja y que se encuentran en un buen momento de su relación.

Jessica Bueno y Luitingo en Sevilla / Gtres

Primero salió Jessica del concurso mientras Luitingo quedó como segundo finalista. En ese trascurso, el artista confesó estar enamorado de la modelo, pero Bueno no se sinceró hasta tiempo después cuando confesó estar viviendo un «amor adolescente». Han pasado juntos la Navidad, en Sevilla y han sido constantes las muestra de cariño por su parte a través de las redes sociales. Sin embargo, no ha sido hasta hace unas horas cuando se ha podido confirmar lo que ya era un secreto a voces. Y es que, han decidido dar un paso más en su mediática (y polémica) relación porque se han besado en un vídeo que no ha tardado en hacerse viral en la Red.

Jessica Bueno y Luitingo se besan / Redes sociales

En dicha escena, el cantante toca la guitarra mientras Jessica Bueno le graba en un clip que apenas dura unos segundos. Instantes antes de cortar la pieza audiovisual, la ex de Kiko Rivera se acerca a Luitingo y le da un apasionado beso. Vídeo que comparten ambos en sus cuentas de Instagram. «Entre anuncio y anuncio…», ha escrito el intérprete de Chico perfecto seguido de un corazón blanco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de L U I T I N G O (@luitingo)

La romántica dedicación de Jessica Bueno a Luitingo

Hoy, 29 de diciembre, Jessica Bueno y Luitingo estarán como invitados en De Viernes, el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Mientras viajan a Madrid, Jessica ha hecho una profunda revelación que no ha dudado en compartir con sus seguidores.

«Te encontrará», ha comenzado diciendo en un emotivo texto para después seguir abriendo su corazón a través del universo 2.0. «Y entonces llega alguien así, que sí arriesga, que sí encaja y que sí te hace sentir valiosa», ha proseguido. «Alguien que no anda con pretextos, que no se cansa de amarte y que vive cada día de su vida demostrándote que eres la oportunidad más bonita que el destino ha puesto en su camino», ha finalizado, haciendo mención al cantante.

Jessica Bueno comparte una reflexión / Redes sociales

A estas palabras cargadas de sentimiento le ha acompañado una fotografía en blanco y negro en la que aparecen ambos, abrazados muy sonrientes. Además, Jessica Bueno ha añadido una canción con mucho significado: Algo contigo, de Valeria Castro. Gesto con el que, sin duda, demuestra lo enamorada que está.