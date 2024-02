Jacobo Ostos destapa cuándo empezó la guerra con sus hermanos y lanza una advertencia

La guerra ha estallado y se han acabado los secretos. Jacobo Ostos se ha sentado en un plató de televisión para dejar claro cómo comenzó el conflicto con sus hermanos. Después de morir su padre, el reputado torero Jaime Ostos, Mari Ángeles Grajal realizó una serie de movimientos que sembraron mucha polémica. La doctora vendió la casa donde vivió con su marido y ahora los hermanos de Jacobo reclaman una parte, pero el DJ ha lanzado una advertencia: “No van a ver ni un duro”.

Jacobo Ostos ha insistido en que el chalet era solo de su madre. Lo compró a finales de los años 80, siempre ha estado a su hombre y Jaime Ostos no tenía nada que ver, por eso los hijos mayores de torero no tienen derecho a llevarse nada. “Quiero que tengáis muy presente que esta guerra comienza en el momento en el que ellos se dan cuenta de que la casa que se vende de Villaviciosa de Odón es un bien privativo de mi madre y ellos no van a ganar nada”, ha declarado Jacobo durante su última intervención pública.

Jacobo Ostos enfrentándose a su hermana / Telecinco

El hijo de Mari Ángeles Grajal se ha reencontrado con su hermana. Se han enzarzado en una acalorada discusión, pues Gabriela asegura que la doctora no ha sido generosa. Por su parte, Jacobo promete que su madre se puso en contacto con sus hermanos paternos y les ofreció coger lo que quisieran de la casa. El problema, siempre según el DJ, es que ellos solo quieren el dinero.

El tenso encuentro entre Jacobo y Gabriela Ostos

Jacobo ha recordado que la última vez que vio a Gabriela fue «en la inauguración del monumento de la rotonda de mi padre en Écija». Desde entonces no han tenido ningún encuentro, pues considera que su hermana está muy equivocada. Ostos se ha enfrentado a los colaboradores de ¡De Viernes!, dejando claro que todo cambió cuando sus hermanos descubrieron que no iban a heredar la casa de Villaviciosa.

Maria Angeles Grajal con Gabriela Ostos / GTRES

“Yo te digo la verdad, luego es su palabra contra la mía, pero yo te digo el inicio de esto. Y es el momento en el que se dan cuenta de que no van a coger un duro de ese chalet porque no les pertenece absolutamente nada”, responde Jacobo cuando le preguntan por el origen del conflicto.

El joven ha hablado alto y claro en ¡De Viernes!, insistiendo en que Grajal no tiene ninguna obligación de compartir el dinero que ha ganado con la venta del chalet familiar. “La casa es del primer momento de mi madre, la compra mi madre. Ella es la compradora de ese chalet en el año 87”,recalca ante la atenta mirada de Gabriela Ostos.

Jacobo Ostos se enfrenta a su hermana

Jacobo Ostos posando / GTRES

Gabriela Ostos ha dado la cara por Gisela, la otra hija de Jaime Ostos, asegurando que “ella no tiene nada”. Por eso le ha recriminado al DJ que no haya hecho lotes para que todos tengan algún recuerdo del torero.

“Tú no puedes venir a mi casa y pedir cosas que han estado colgadas en las paredes durante 40 años. Lo podías haber hecho si hay un testamento. Tú no puedes venir a casa de mi madre y decir ‘quiero esto, esto, y esto’ porque no es así”, le ha contestado Jacobo.

Gabriela no se ha quedado callada y le ha constado: “Tú no te puedes aferrar a lo que mi padre te dijo, porque ¿solo es válido lo que te dijo a ti?” Según Jacobo, está cumpliendo con lo que le dijo el diestro, pero Gabriela insiste en que debe cambiar de actitud y compartir el legado de Jaime.