Como cada miércoles, Telecinco se vistió de gala para presenciar una nueva entrega de La Isla de las Tentaciones. Ya aseguraba Sandra Barneda al comienzo de la edición que sería mucho más dura que las vividas anteriormente, y no se equivocaba. La noche se inauguró con la hoguera de los chicos, en la que pudieron presenciar cómo disfrutan sus parejas de la experiencia en Villa Paraíso, pero para sorpresa de ellos, tuvo lugar un acercamiento un tanto inesperado.

Gran conexión entre las chicas

Alejandro y Josué fueron testigos de la gran complicidad existente entre Tania y Zoe, sus respectivas parejas. El extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ya confesó en el programa anterior a sus compañeros que su novia era bisexual, algo que parecía tenerle preocupado. Después de visualizar las imágenes de las chicas de fiesta, el miedo de ambos fue in crescendo pero, ¿se tratará de amistad o de algo más? Durante una de las noches, la novia de Alejandro se acercó a Zoe mientras la abrazaba en el sofá: “Quiero amor, estoy cariñosa. Yo soy muy liberal, ¿eh?”, dijo. Por su parte, la expretendienta parecía encantada con esta conexión: “Él tiene que entender que a mí también me gustan las chicas y yo me puedo sentir atraída por una chica. Él tiene terror a que yo me líe con una tía. Le puedo ser igual de infiel con un tío que con una tía. Incluso más con una tía, porque me siento más cómoda”, explicaba a su compañera. Unas declaraciones que dejaron “flipando” a sus novios, y así se lo admitieron ellos mismos a Barneda en la hoguera: “Este era uno de mis miedos antes de empezar la relación con ella, que fuera una chica bisexual”, reconoció Josué, que además tiene claro que a Zoe le gusta Tania dados los vídeos vistos. Por otra parte, el exconcursante de Gran Hermano VIP no parecía muy contento con esta unión: “Creo que Zoe no es buena influencia para Tania porque al final es bisexual y, si se lanza a Tania, a mí me daría miedo”, explicó.

Álvaro, el primero en caer en la tentación

La última pareja en someterse al gran reto que conlleva la La Isla de las Tentaciones 4 fue la formada por Álvaro y Rosario. Ambos ya aseguraron que en alguna que otra ocasión ya se habían sido infieles, pero que el amor podía con estos “baches” y siempre habían vuelto a intentarlo. Pero tal vez esta experiencia sea la definitiva. Teniendo en cuenta que los ya conocidos como “los amantes de Teruel” formaban un tándem en el que la audiencia confiaba más bien poco, eran muy altas las probabilidades de que alguno cayera en la tentación.

Desde un primer momento existió una conexión especial entre Álvaro y Sabela, una de las tentadoras. El novio de Rosario aseguraba que la gallega le “ponía muy nervioso”, y tras varios días de tonteo y acercamientos finalmente la pasión culminó con un besazo en una fiesta. Una acción que tuvo lugar después de que el joven presenciara el tonteo entre Suso y Rosario: “Me suda la polla mi novia”, dijo tajante.