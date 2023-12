Una de las invitadas más esperadas a El Hormiguero era Isabel Preysler. La también conocida como reina de corazones ha mostrado su lado más cercano en una intervención en la que ha dejado un sinfín de titulares. Con motivo de la promoción de su documental, titulado Isabel Preysler: Mi Navidad, que se puede ver en Disney+ desde el pasado 5 de diciembre, la madre de Tamara Falcó ha concedido una de sus entrevistas más personales en el espacio conducido por Pablo Motos.

Durante su visita, la socialité ha podido ver in situ parte del tráiler de la pieza audiovisual que muestra cómo viven ella y su familia estas fechas tan señaladas. Cuando ya ha finalizado el clip, y con mucha espontaneidad ha confesado que: «Me espanta escucharme, parezco tontísima. Escucho a esa persona hablando y pienso: ‘Es imbécil’. ¡Y yo no soy imbécil!», ha explicado con un toque de humor, provocando las risas de los presentes en el plató.Por su parte el presentador ha comentado, entre risas, que «yo creo que es la s».

Una vez inmersa en la conversación con el maestro de ceremonias, Preysler también ha confesado que a ella no le da miedo envejecer, pero sí «la enfermedad» y el perder facultades, la memoria. Con estas declaraciones, la hispano filipina ha dado un paso más dejando atrás su eterno hermetismo, ese blindaje que siempre la ha caracterizado.

Sobre sus hijos

Aprovechando esta intervención, Isabel Preysler también ha tenido la oportunidad de definir a cada uno de sus hijos, a quienes adora. En cuanto a Chabeli, la invitada la ha definido como «la madre de todos». «Es una mor. Se preocupa por cada uno de nosotros. Nos cuida», ha indicado. Por otro lado, Ana «es la que hace muchas cosas y todas las hace bien. Es una madre estupenda, una compañera ideal para Fernando. Me encanta ver a los 4 (hace referencia a sus dos nietos) que viajan por todo el mundo y no se separan ni un segundo. Son una familia verdaderamente feliz».

Isabel ha confesado que Julio Iglesias Jr. es el más «independiente, pero tiene mucho sentido del humor. Yo me rio con él, pero él se ríe de mi». «Enrique es un padrazo desde que tiene a sus niños. No hay nada en el mundo más importante para él que sus hijos, es un gran trabajador como su padre Julio. Son iguales. Es un perfeccionista», ha proseguido. Para finalizar, Isabel ha hablado con mucha ternura de Tamara Falcó, presente en el público, ya que también forma parte del grupo de colaboradores del espacio de las hormigas más conocidas de la televisión. «Lloramos de la risa con Tamara. Es la mas divertida de todos mis hijos. Es la que nos da alegría»,ha sentenciado, muy sincera.

Isabel Preysler y la prensa

Por todos es sabido que la familia Preysler es una de las sagas más conocidas de la crónica social de nuestro país y que cualquier movimiento que realice algún miembro que forme parte de ella es analizado al detalle. Sobre esto también habló Isabel y aseguró que si bien hace tiempo sí leía todo lo que se dice sobre ellos, eso ya no ocurre de esa manera, ya que prefiere omitir cualquier tipo de información.