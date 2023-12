La estrategia de Isabel Pantoja para saldar sus deudas: «Lo está poniendo todo patas arriba»

Isabel Pantoja se ha propuesto celebrar su 50 aniversario en el mundo musical encima de los escenarios, peo tendrá que pagar un precio muy elevado para salir beneficiada de esta estrategia comercial. Fuentes cercanas aseguran que la cantante se ha visto obligada a realizar esta gira debido a sus problemas económicos, unos problemas que le han llevado a una situación límite. Recientemente ha salido a la luz una noticia que demuestra cuál es la gravedad del asunto.

Isabel Pantoja tenía un ático en la localidad malagueña de Fuengirola y era una de sus propiedades estrella, pero la ha puesto a la venta porque necesita saldar sus problemas con Hacienda. Gracias a esta operación ha ingresado 275.000 euros, una cantidad muy elevada, pero que no es suficiente para la cantante. Tanto es así que ha decidido poner a la venta otros bienes inmuebles.

Isabel Pantoja intentando pasar inadvertida / GTRES

Ha sido el periodista Antonio Rossi el encargado de confirmar esta última hora. El colaborador de Vamos a Ver todavía no ha dado todos los datos, pero ha prometido compartir la información con los espectadores de Telecinco cuando reciba la autorización pertinente. Mientras tanto ha adelantado que se avecina tormenta en la familia Pantoja.

La estrategia de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja está siguiendo una estrategia para dejar atrás la ruina que ha caracterizado sus últimos años. Le ha pedido ayuda a un buen amigo para poner a la venta algunas de sus propiedades más valiosas. Tendrá que deshacerse de varios inmuebles si quiere sanear sus cuentas bancarias y dejar atrás su polémico pasado con Hacienda.

Isabel Pantoja protegiendo su voz /GTRES

«Habrá información de Isabel Pantoja en breve. Cuando pueda contar contare, que en la vida de Isabel Pantoja habrá cambios. Está poniendo todo patas arriba, ha adelantado el periodista Antonio Rossi. Su compañera Adriana Dorronsoro le ha dado la razón y ha añadido: «Año nuevo vida nueva, pues a pesar de todos los contratiempos que tiene ella está centrada en su carrera profesional y Antonio nos contaba que tiene 16 conciertos por delante todavía así que parece que su nochevieja no va a ser tan mala cómo se ha dicho».

En Vamos a Ver hay dos bandos completamente diferenciados. Por un lado están los que consideran que Isabel Pantoja era desconocedora de muchas cosas, pero también hay quien piensa que la cantante estaba al tanto de todo. Su hija Isa, quien también trabaja en el programa, prefiere mantenerse al margen porque lleva mucho tiempo sin tener contacto con ella y cree que no puede aportar nada nuevo.

Isa Pantoja rompe su silencio

Isa Pantoja ha descubierto la estrategia que ha diseñado su madre: pedir ayuda a uno de sus amigos para deshacerse de sus bienes más preciados y poder respirar tranquilamente el día de mañana. También ha «desvalijado» su ático antes de venderlo. Esa es la noticia que tiene en su poder Antonio Rossi y que desarrollará en un futuro gracias a este movimiento se ha deshecho del ático de Fuengirola, una propiedad a la que la colaboradora de Vamos a Ver tenía mucho cariño.

Isa Pantoja en ‘¡De Viernes!’ / Telecinco

«Me da mucha pena porque yo de mayor sí que iba y le pedía las llaves para poder pasar allí unos días. He pasado muy buenos fines de semana allí, pero ante la necesidad de pagar unas deudas veo genial que se desprenda de estas viviendas», ha comentado al respecto.

No obstante, Isa entiende perfectamente que su madre haya dado el paso porque hacía mucho tiempo que no disfrutaba de su propiedad malagueña. Al final hay que recaudar por todos lados y esos pisos estaban ahí sin que vayamos nosotros. «Estas casas yo pensaba en que las podía alquilar, porque realmente no vamos, menos algún finde. Estas casas podía disfrutarlas o venderlas porque no las utiliza», declara tras escuchar la información de Antonio Rossi