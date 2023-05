Isabel Pantoja recuerda a su madre en un día muy especial

Hoy es un día triste para Isabel Pantoja. La cantante, que se encuentra plenamente centrada en sus próximos conciertos por España, ha recordado uno de los días marcados en rojo en su calendario: el cumpleaños de su madre. Doña Ana soplaría las velas por sus 92 años, motivo por el que la intérprete de Marinero de luces ha compartido un emotivo vídeo en su cuenta de Instagram creado por su club de fans en el que se puede ver una imagen de ambas y una actuación dedicada a ella. «Besos al cielo !!! 🕊 Feliz

cumpleaños Doña Ana 💫💫 Siempre en nuestros ❤ ❤», ha escrito. Un recuerdo que también ha compartido Anabel Pantoja, mandando un beso al cielo y recordando lo importante que era doña Ana, su «yaya», para ella.

Un triste adiós

Fue el 29 de septiembre de 2021 cuando el clan familiar tuvo que despedirse de uno de sus pilares fundamentales. A los 90 años, Ana Martín Villegas, fallecía en Cantora, arropada por sus seres queridos y despidiéndose de la enfermedad que había protagonizado su vida durante tantos años, el Alzheimer. Su salud se fue deteriorando hasta que unos días antes de morir tuvo que ser ingresada al Hospital Universitario Puerto Real por una complicación. Sus últimos años estuvieron marcados no solo por la pandemia, sino también por los enfrentamientos familiares que hizo que no pudiese disfrutar de su familia unida como antaño.

Isabel Pantoja siempre ha resaltado lo importante que fue su madre en su vida, un pilar fundamental que estuvo a la altura, aunque siempre se mantuvo en un discreto segundo plano. Eso sí, la rivalidad que tuvo con su nieta Isa protagonizó horas de televisión, aunque nunca se supo el por qué. Además, según trascendió en los medios de comunicación, doña Ana se fue del mundo sin saber que su hija había entrado en prisión, ya que se le dijo que estaba de gira por América, algo que cumplió dos años después. La tonadillera ha regresado de ese tour Enamórate que tantas alegrías le ha dado para lanzarse a las tablas españolas después de unos años controvertidos, marcados por sus disputas familiares y sus problemas con la justicia.

Un nuevo comienzo

Con más fuerza que nunca, y con motivo de sus 50 años en la música, la intérprete de Se me enamora el alma ha confirmado tres citas: La Cartuja de Sevilla el 23 de septiembre, el Palau Sant Jordi de Barcelona el 30 de diciembre y el Wizink Center de Madrid el 13 de abril de 2024. De momento, no ha colgado el cartel de sould out, pero es más que probable que lo consiga. Ahora, tiene la mirada puesta en el 16 de agosto, cuando se suba al escenario del Gran Canaria Arena. «5 años nos separaron, pero nunca es tarde para volver a mis ISLAS CANARIAS», ha compartido en su cuenta de Instagram. Cual ave fénix, Pantoja ha resurgido con éxito de sus cenizas.