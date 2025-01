Isa Pantoja manda un mensaje importante en pleno embarazo: "Me voy a callar"

El conflicto entre Isabel Pantoja y su hija Isa, popularmente conocida como Chabelita, viene de lejos. El problema es que la colaboradora está embarazada y no entiende que su madre siga sin agachar la cabeza. Durante mucho tiempo ha mirado para otro lado, pero se ha cansado de esperar y ha mandado un mensaje que aclara cuál es su postura.

Después de descubrir la buena conexión que Isabel Pantoja mantiene con Alma, la hija de Anabel Pantoja, Chabelita ha declarado: «Hombre, me jode y me duele. Me voy a callar porque me hierve la sangre». La tertuliana no entiende que su madre sea tan cariñosa con Anabel y que no tenga ningún gesto de amor con el resto de la familia.

Isabel Pantoja en la edición de Navidad de Starlite. (Foto: Gtres)

«Creo que yo no tengo que echarle mucha cuenta porque va a llegar un momento en que piense que lo hace a propósito y para hacer daño porque no lo entiendo. Una persona no puede no ser consciente de estas cosas, no puede ser». El mensaje es claro. Ya no va a disimular. En el pasado intentaba desviar la atención y se ha dado cuenta de que negar la evidencia no le lleva a ningún sitio.

La nueva guerra familiar

Los Pantoja no descansan. Isabel ha regresado a los escenarios para celebrar la Navidad y ha tenido un detalle que le ha costado un nuevo disgusto con su hija. «Manda un beso a todas las madres, pero se olvida de que ella es madre. Tampoco hago un esfuerzo por entenderlo, directamente paso del tema», comenta Chabelita durante su última intervención en Vamos a Ver.

Anabel e Isabel Pantoja. (Foto: Instagram)

«Hemos pasado el año nuevo, la DANA y tal y ella está en su burbuja. Yo no me voy a poner a analizar lo que dice ni con qué intención porque cuando le manda un mensaje a Anabel y a su hija, que está muy bien, no piensa en si me puede molestar o doler porque también tiene otros nietos».

Isabel Pantoja tiene tres nietos por parte de Kiko Rivera, uno por parte de Isa y otro que está en camino. Según han contado los implicados, la tonadillera se ha desentendido de los pequeños de la casa. Es más, no se ha puesto en contacto con su hija para felicitarla por su embarazo.

La felicidad de Isa Pantoja

Chabelita ha hablado de su situación familiar, pero en más de una ocasión ha dejado claro que está muy a gusto con el equipo que ha formado junto a su marido, Asraf Beno. Llevan un tiempo intentando tener un bebé y creen que ha llegado en el momento más oportuno, pero ¿qué nombres tienen pensados? También ha dado algunos detalles sobre este asunto.

Chabelita Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

«Si es chica tengo algunos nombres, pero si es niño prefiero dejárselo a Asraf porque no tengo un nombre que me encante», ha comentado al respecto. Según han explicado en Telecinco, el principal problema que tiene Isabel Pantoja con su nuevo nieto es que lleva el apellido Beno. La cantante no tolera a su yerno, no tiene un buen concepto de él y no quería que tuviese un hijo junto a Isa.

En el otro lado de la ecuación está Kiko Rivera, quien asegura alegrarse de la felicidad de su hermana. En la misma línea se encuentra Irene Rosales, aunque ambos prefieren mantenerse al margen y no alimentar la tensión.