El regreso a televisión de Irene Rosales en cinco claves

A pesar de que ha recibido críticas de todo tipo, Irene Rosales ha demostrado que su relación con Kiko Rivera no está motivada por intereses mediáticos. Su primer trabajo en la pequeña pantalla fue ser concursante de GH Dúo. No tardó en conectar con el público, así que enseguida le ofrecieron un puesto de colaboradora en Telecinco y empezó a trabajar con Emma García, pero sucedió algo y tuvo que renunciar a su empleo.

Irene Rosales no quería verse salpicada por la guerra que su marido había iniciado contra Isabel Pantoja, así que optó por abandonar los medios. Han pasado tres años desde este momento y Rosales considera que sus conflictos familiares forman parte del olvido, así que ha vuelto a Mediaset. A continuación, destacamos las cinco claves de este regreso sorpresa.

Irene Rosales en Telecinco / ‘Fiesta’

No hablará de la familia Pantoja

Irene Rosales ha regresado con fuerza y marcando sus propias normas. La tertuliana está dispuesta a participar en Fiesta en calidad de colaboradora, pero tiene claro cuál es su misión: comentar la nueva edición de Supervivientes. El concurso ha registrado un dato de audiencia fantástico y el resto de espacios de Telecinco se están aprovechando. La directora de Fiesta le ha ofrecido a Irene Rosales volver al programa para analizar las aventuras de los famosos y ella ha aceptado, pero con condiciones.

“Ahora sigo muy contenta de estar un ratito con vosotros para comentar Supervivientes”, ha declarado la mujer de Kiko Rivera al entrar en plató. Su intención es distanciarse de los problemas que ha protagonizado su suegra y el DJ. No quiere pronunciarse ni alimentar la tensión, cree que lo mejor es guardar silencio y limitarse a ejercer de comentarista.

Ha superado un mal momento

Cuando Irene Rosales dejó de trabajar con Emma García hizo una promesa: regresaría cuando estuviera recuperada. Ha cumplido su palabra y ha aprovechado que el foco estaba puesto en ella para recordar lo mal que lo pasó durante la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, eso sí, sin hacer mención directa al tema.

Ahora está mucho mejor y asegura que durante sus meses de ausencia “he sido muy feliz, no te lo puedo negar”. Después ha añadido: “Me he cuidado yo y me he centrado en mí. He disfrutado y sigo disfrutando de mí”.

Muy enamorada de Kiko Rivera

Kiko Rivera en Alcalá de Guadaíra / GTRES

A pesar de los ataques que ha recibido, Irene Rosales ha demostrado que está muy enamorada de Kiko Rivera, quien apoya rotundamente el paso que ha dado su mujer. De hecho en su momento intentó que no abandonase la tele, pero Irene se sintió sobrepasada y pensó que lo único que podía hacer era desaparecer durante un tiempo. Estos años ha estado trabajando en sus redes sociales y se ha convertido en toda una influencer.

Las dudas sobre Irene Rosales

De momento el programa Fiesta no ha aclarado si Irene Rosales se queda de forma definitiva o si estará únicamente durante el tiempo que dure Supervivientes. En su momento Emma García le dejó claro que contaba con su apoyo, pues le había demostrado que era una buena tertuliana. El problema es que la familia Pantoja siempre tiene algún conflicto abierto e Irene no quiere verse involucrada.

El apoyo de Emma García

Emma García presentando su programa / Telecinco

Irene Rosales está atravesando un momento pleno. La tertuliana ha regresado a Fiesta por todo lo alto. Trabajó durante un tiempo con Emma García y la presentadora le mostró su apoyo en numerosas ocasiones. Ahora vuelven a estar juntas y la complicidad que hay entre ellas salta a la vista. Por eso el regreso de Rosales ha sido tan amable.