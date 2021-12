Irene Rosales lleva alejada de la televisión varios meses, aunque es cierto que ha hecho alguna que otra pequeña intervención. Este jueves la mujer de Kiko Rivera ha reaparecido en Secret Story con un objetivo en concreto: dar ánimos a Luis Rollán en este último tramo de concurso. Antes de poder tener el encuentro con su amigo, la excolaboradora de Viva la Vida ha hablado abiertamente con Jorge Javier Vázquez sobre cómo se encuentra después de tomar la decisión de alejarse de los medios de comunicación para centrarse en su bienestar. “Estoy muy bien, contenta, pero nerviosa porque esto me trae muchos recuerdos”, ha dicho con una sonrisa de oreja a oreja en un primer momento.

“¿Sabes con lo que me quedo?”, ha dicho Irene al presentador. “Con los 3 meses que estuve aquí y la vida le regaló a mi madre para que disfrutara de mis niñas”, ha explicado. Cabe recordar que, Rosales perdió a su madre el pasado 6 de febrero de 2020 y tan solo unos meses después también tuvo que dar el último adiós a su padre. “Estoy llena de amor”, ha reconocido Irene al recordar este duro y complicado episodio que ha marcado su vida.

Después, la influencer ha explicado cómo se encuentra. “Estoy tranquila porque decidí poner un alto en el camino para recuperarme y despejarme un poco de todo porque sino mi cabeza iba a estallar”, ha añadido. Jorge Javier ha querido saber más sobre el entramado familiar en el que se encuentra desde que se desatara la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. “¿Crees que vas a volver a Cantora?”, ha preguntado. “A Cantora no. Ahora mismo te digo que no”, ha respondido muy segura Irene. “¿Y en fin de año?”, ha insistido el autor de La vida iba en serio. “No, no… que va. De hecho, se va a celebrar en mi casa. Yo he pasado todos mis fines de año allí», ha explicado. Eso no ha sido todo porque el hilo conductor del espacio le ha formulado otra pregunta: «¿Echas de menos a Maribel?». «Sí que la he echado de menos en el momento más importante y duro de mi vida, ahora echo de menos a las personas que tengo a diario. No sé si tengo algo que perdonarle, pero tendría que tener conversaciones con ella. Pero ahora mismo no creo que se vaya a producir ni nada», ha dicho Rosales. En cuanto a Kiko Rivera, Irene Rosales, ha asegurado que está «bien, dentro de todo este jaleo que hay. Lo lleva de la mejor manera posible».

Irene Rosales ha tenido una misión la noche del jueves y era la de mandar todo su apoyo a Luis Rollán. Antes de reecontrarse con él ha recordado qué tipo de relación tenía el concursante con Isabel Pantoja. «Para Luis no es una amiga es un familiar es su comadre. Luis siempre ha intentado mediar -hace referencia al distanciamiento con Kiko Rivera-, al igual que muchos amigos. Él ha sido muy claro con Isabel…, pero claro un día te levantas tienes un mal día y una contestación te puede llevar a un mal entendido y por eso se han dejado de hablar algún tiempo, pero que yo creo y confío y quiero que vuelvan a tener por lo menos una conversación entre adultos», ha contado Irene.

Instantes después ha llegado el momento más esperado e Irene y Luis se han reencontrado. Nada más verse se han dado un cálido abrazo. «Todo está bien, de verdad, todos», ha reiterado la ex tertuliana para tranquilizar a Rollán. Esta no será la única aparición que hará Irene Rosales. Este sábado se sentará en el que fue su programa, Viva la Vida y charlará con Emma García, ¿volverá como colaboradora?