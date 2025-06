La increíble vida de abogado en Manhattan de un concursante ‘GH VIP’ que estuvo con Ylenia Padilla

Manhattan se ha convertido en el nuevo centro de operaciones de Fede Rebecchi, el concursante de Gran Hermano VIP que se enamoró de la polémica Ylenia Padilla. Protagonizaron una sonada historia que no acabó bien, pero que terminó posicionando a la pareja como dos de los rostros más mediáticos de Telecinco. El italiano ya tenía experiencia en la pequeña pantalla, tanto es así que participó en Mujeres y Hombres y Viceversa (MYHYV), el exitoso espacio que presentaba Emma García.

Fede consiguió conquistar a Sofía Suescun, la actual novia de Kiko Jiménez. No obstante, la mujer que realmente le robó el corazón es la modelo Yasmina Quejigo. Durante unos meses, no se hablaba de otra cosa en los pasillos de Telecinco, pues MYHYV generaba unos datos de audiencia que convertía en estrellas a sus participantes. Esa es la razón por la que le invitaron a participar en Gran Hermano VIP, donde coincidió con Belén Esteban, Víctor Sandoval e Ylenia Padilla.

Fede, de ‘GH VIP’, en Nueva York. (Foto: Instagram)

Fede e Ylenia tenían perfiles completamente opuestos, pero eran muchos los que defendían que entre ellos había surgido algo especial. El tiempo dio la razón a los románticos, aunque el noviazgo estuvo muy lejos de ser eterno. En estos momentos nadie sabe nada de Ylenia Padilla. La joven hizo unos comentarios desafortunados a través de las redes y demostró tener una cara B que nadie aplaudió. Sus amigos famosos no quieren hablar de ella y hay muchas dudas sobre su vida actual. No obstante, en LOOK hemos localizado a su ex y podemos afirmar una cosa: ha ganado la batalla.

El nuevo trabajo de Fede Rebecchi

La última vez que Fede Rebecchi estuvo en televisión fue para participar en Gran Hermano Dúo en 2019, donde coincidió con su ex, Sofía Suescun. Después se retiró y estuvo un tiempo apartado, hasta que usó sus redes para desvelar que estaba trabajando de abogado en Nueva York. En 2023 completó un máster en la Universidad Esade y desde entonces ha centrado sus esfuerzos en reconducir su carrera.

New challenge, same attitude. New York City here we go! pic.twitter.com/FRarBT3PYW — FEDE REBECCHI (@federebecchi1) August 19, 2024

Según cuenta, ahora es «asesor jurídico trilingüe con experiencia en derecho corporativo, mercantil y propiedad intelectual, apoyando a empresas que operan entre España e Italia. Brindo asesoramiento estratégico a emprendedores y startups, ayudándolos a manejar y estructurar rondas de inversión con capitales de riesgo e inversores ángeles».

En su perfil de Linkedin añade que también ayuda «a artistas en negociaciones contractuales con sellos y editoriales» y apoya «a organizadores de festivales en la negociación de acuerdos comerciales». Es decir, está poniendo en práctica todo lo que aprendió en su etapa universitaria, aquello que aparcó para trabajar en televisión durante una temporada. Ahora vivie otro momento, quiere crecer y se ha matriculado en Cardozo School of Law, un centro realmente competitivo.

El sueño de Fede y la pesadilla de Ylenia

Ylenia Padilla en ‘GH VIP’. (Foto: Gtres)

La ex pareja atraviesa momentos muy diferentes. Mientras Fede ha cumplido su sueño, Ylenia atraviesa una auténtica pesadilla. La tele le ha dado la espalda, aunque ella tampoco está dispuesta a retomar su carrera mediática. El problema es que gran parte del público ha dejado de apoyarla. Sus amigos conocidos aseguran no tener información sobre el tema. Se puede decir que está desaparecida.

Ylenia, antes de esfumarse de la pequeña pantalla, reconoció que había tenido problemas. ¿Es esa la razón por la que ha dado carpetazo a la fama?