El importante paso adelante de Almudena Cid en su nueva vida

Corren buenos tiempos para Almudena Cid. La ex gimnasta rítmica, actriz y escritora española que compitió en la selección nacional, puede presumir de haber superado con creces, ahora sí, el peor momento de su vida, en sus propias palabras; tras su sonada ruptura con Christian Gálvez. Prueba de ello es, sin ir más lejos, la noticia que este martes, la deportista ha compartido a través de su perfil en Instagram, con sus cerca de tres cientos mil seguidores.

Almudena ha anunciado la compra, ni más ni menos, que de una parcela donde construir su nuevo y futuro hogar. «Tengo una nueva familia. Ya tengo las escrituras de mi parcela», ha escrito Cid junto a un vídeo de ella, muy sonriente, con el documento que recoge los pormenores de la venta y de la construcción, en sus manos.

Almudena Cid por las calles de Madrid / Instagram

Si bien no han trascendido demasiados detalles acerca de cómo será la vivienda, sí que sabemos que la parcela en cuestión está ubicada en Madrid; pues la empresa con la que se ha gestionado la compra del solar y que se define como «un proyecto para un estilo de vida flexible en todas sus facetas: arquitectónica, tipológica, acceso y servicios de valor añadido para sus usuarios», destina sus servicios a los residentes en la capital madrileña. Especialmente, en las zonas de Legazpi, Embajadores, Atocha o Lavapiés.

Actualmente, y a raíz de su divorcio con el que fuera el presentador de Pasapalabra, Almudena vive en un dúplex ubicado en Móstoles, al sur de Madrid, que consta de setenta y seis metros cuadrados divididos en un dormitorio, un amplio salón, un baño, cocina americana y una pequeña terraza. Asimismo, el inmueble se encuentra dentro de una comunidad de vecinos y dispone de servicios comunes como trastero, una plaza de garaje, un gimnasio completamente equipado y conserje 24 horas.

Almudena Cid en un evento en Madrid / Gtres

Su perdón a Christian Gálvez

La compra de una parcela llega, para Almudena Cid, apenas unos días después de que se emitiera su última entrevista en televisión, con Joaquín Sánchez en Joaquín, el Novato. En ella, la que es la única gimnasta rítmica que ha disputado cuatro finales olímpicas, confesó haber perdonado a su ex pareja, y haber rehecho su vida sentimental junto a Gerardo Beodia, el agente de futbolistas con quien se lo relacionó el pasado verano. «Estoy feliz. Estoy en un momento maravilloso. Yo creía que estaba enamorada pero ahora he descubierto que el amor es esto otro», expresó.

Almudena Cid posando en Madrid. / Gtres

«Sí, lo he perdonado, pero porque no tiene que ver con él, tiene que ver conmigo, y con aceptarme yo. En mi relación entendí que sacrificándose conseguía cosas, entonces en la vida en pareja creía que sacrificándome conseguía cosas, y no es así. Lo he pasado muy mal. El final de mi carrera coincidió con el final de mi vida en pareja. Cuando de repente llega algo que tu no esperas…sentí que mi vida entera se había ido. He tenido que hacer un trabajo importante, estuve muy mal pero tenía que pasarlo. He entendido que mi valía depende de mí», añadió.