Comienza la cuenta atrás para que arranque el verano, el próximo 21 de junio. Sin embargo, ya son muchos los rostros conocidos los que han dado el pistoletazo de salida a la temporada estival. Como ocurre cada año, Ibiza se convierte en un cónclave VIP al que se desplazan los famosos de todos los rincones del mundo, para así disfrutar de las cristalinas aguas de la también conocida como isla bonita, la gastronomía local y del ocio que ofrece el citado lugar.

Hasta la isla pitiusa se han desplazado Ilia Topuria y su mujer, Giorgina Uzcategui. El luchador y la empresaria han disfrutado junto a un grupo de amigos de una divertida y relajante jornada en alta mar. Tal y como se puede ver en las imágenes de Gtres, han aprovechado las altas temperaturas para darse algún que otro chapuzón y así paliar los efectos del calor que hay en esta época del año.

Ilia Tupuria y Giorgina Uzcategui durante una jornada en alta mar. (Foto: Gtres)

Concretamente han estado a bordo del Shalimar II, una embarcación del 2009 (y reacondicionado en 2018) que tiene cuatro camarotes. Cuenta con 27,42 metros de eslora y su precio oscila a partir de los 54.000 euros a la semana. «El alojamiento tiene capacidad para un máximo de 8 invitados, distribuidos en 4 elegantes camarotes dobles con baño en suite: 1 suite principal, 3 camarotes dobles, cada uno con baño privado. El equipo profesional de 4 experimentados miembros proporcionará todo lo que los invitados necesitan para unas vacaciones inolvidables», explican desde la página web del barco.

Derroche de complicidad

Además, también se puede ver cómo Topuria y Uzcategui derrochan una gran complicidad en el que es uno de sus mejores momentos en cuanto a su relación se refiere. Y es que, serán padres de su primera hija en común. Después de proclamarse, el pasado mes de febrero, como el campeón del mundo del Peso Pluma tras vencer con un KO en el segundo asalto a Alexander Volkanovski se conoció que el deportista y su pareja se encontraban en plena dulce espera. Precisamente, fue Giorgina la encargada de comunicar en su cuenta de Instagram que la familia aumentaba.

Ilia Tupuria disfrutando de Ibiza. (Foto: Gtres)

«La matadorcita viene en camino y desde ya sabemos que tendrá grandes propósitos en su vida. Te amamos hija. Todo es dado por Dios», escribió Uzcategui junto con un vídeo. Una pieza audiovisual que se desconoce en qué momento fue grabada.

Giorgina Uzcategui tomando el sol. (Foto: Gtres)

¿Quién es Giorgina Uzcategui?

Giorgina Uzcategui es la mujer que ha conseguido enamorar al luchador español. Estudió Administración de Empresas en el Miami Dade College y, más tarde, amplió su formación en este campo en la Universidad de Suffolk en Boston.

Su relación con Topuria fue fruto de la casualidad. Tal y como ellos mismos han contado en reiteradas ocasiones se conocieron en una cena y, desde ese momento surgió el amor. «La conocí a ella en una cena y pensé qué chica más guapa. Uno de los mejores regalos que me trajo Dios», aseguró Topuria en un documental de UFC.

«Yo no era aficionada al deporte ni nada de eso. Luego, al ver vídeos suyos en Instagram pensaba: ‘Esta es otra persona, ¿cómo es posible?’. Él es tan dulce y luego… casi mata personas. Le dije: ‘de todas las cosas que puedes hacer en esta vida, ¿por qué haces eso?’. Y él me dijo: ‘Porque soy el mejor, nunca me golpean’. Y yo dije: ‘Ok, perfecto’», confesó por su parte la CEO de Future & Energy (una empresa de energías renovables que opera en Estados Unidos). Actualmente, la pareja vive en Alicante, desde donde el luchador se entrena. Ahora, comienza la cuenta atrás para que den la bienvenida a su primer hijo en común.