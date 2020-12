Antonio Banderas está imparable desde que hace un año inaugurase el Teatro Soho Caixabank en su Málaga natal, donde abrió las puertas de este sueño hecho realidad con la puesta en escena de su versión de ‘A chorus line’, el musical que pretendía estar en cartel durante tres meses para luego comenzar una gira por España. Pero la llegada de la pandemia dio un giro radical a los planes que tenía el intérprete y volvió a reinventarse creando una productora para televisión para la que fichó a María Casado. Un proyecto gracias al que han recibido el encargo de llevar a cabo la próxima gala de los Premios Goya.

Juntos han formado un tándem perfecto en todos los sentidos. Su relación va más allá de lo profesional como anoche confirmaron en ‘El Hormiguero’, donde acudieron como invitados a propósito del estreno del primer programa de dicha productora, ‘Escena en Blanco y Negro’, que emite Amazon Prime. Pero acudir al programa que presenta Pablo Motos siempre es sinónimo de sorpresas, diversión y secretos inconfesables…al menos hasta el momento en el que uno pisa el plató. Y si se cuenta con Banderas, la ecuación es simple y el resultado es convertirse en trending topic.

La vida del malagueño es intensa y sus vivencias son numerosas, pero además la pasión con la que relata cada una de ellas hace que uno se quede enganchado a su testimonio. Eso ocurrió cuando el intérprete de ‘El Zorro’ y su socia se enfrentaron a un juego en el que tenían que adivinar cuál de las opciones propuestas era la que correspondía a su compañero. Además de saber que María Casado es una DJ amateur, y que solo duerme tres horas, Antonio Banderas relató una de las experiencias paranormales que vivió hace años, un momento que se volvió viral.

El exmarido de Melanie Griffith aseguraba que había compartido hotel con un fantasma, durante el rodaje de una película en Savannah. Antonio Banderas comenzó su historia poniendo a todos en situación: «Es una ciudad que se ha construido sobre un cementerio de esclavos que traían de África, es un ambiente especial», contaba afirmando que no cree en este tipo de fenómenos. Pero su experiencia decía lo contrario. «Estaba rodando y hay que levantarse muy temprano, tipo cuatro y medio de la mañana, así que ese día estaba muy cansado. Entonces me meto en la cama, apago las luces y en la habitación había una especie de ventana entre el cuarto donde dormía y el baño. Estoy allí tratando de conciliar el sueño y siento que la ducha se conecta. Dura unos segundos, para, y pensé que sería algo de la condensación del agua», explicaba bajo la atenta mirada de sus compañeros de mesa.

Pero ahí no terminaba la anécdota: «Sucede de nuevo y a la tercera vez ya me levanto y voy a mirar al baño donde, efectivamente, estaba todo mojado. Pero cuando regreso a la cama veo que, en lo alto de la almohada y en el resto de las sábanas había varios goterones de agua. ¡Menudo miedo!, estuve toda la noche sin dormir, leyendo el guión en un sillón y con las luces encendidas».

La complicidad entre Antonio Banderas es tal que incluso ambos tienen en común este tipo de experiencias. Y es que si el actor impresionó a la audiencia con su anécdota, María Casado no se quedó atrás. Si Banderas compartió hotel con un fantasma, la periodista tiene claro que ha vivido otras vidas. Su confesión arrancó cuando su ‘jefe’ adivinó que piensa que fue una gladiadora en una vida pasada. La comunicadora contaba entonces cómo en un viaje a Roma, durante una visita al coliseo, tuvo la certeza de que sabía cómo moverse en el monumento, reconociendo incluso dónde se encontraba todo. «Os juro que es una sensación extraña que no no me ha pasado nunca excepto en Roma. Entre allí y sabía dónde estaba todo. Quizá en otra vida me tocó matar gente. No me lo podía creer. Estaba ubicada. Además veo películas como ‘Gladiator’ o ‘Troya’ y me vuelvo loca. Es algo muy raro», reconocía entre risas.