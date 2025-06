El 23 de junio no es un día más en el calendario de Ana Obregón. Es la fecha en la que, hace ya 33 años, nació su hijo Aless Lequio. Un día que fue el más feliz de su vida y que, desde hace cinco años, se ha convertido en el más doloroso. Este 2025, la actriz y presentadora ha vuelto a rendirle un sentido homenaje en sus redes sociales, como ya hiciera el pasado mes de mayo, cuando recordó el quinto aniversario de su fallecimiento. «Hoy hace 33 años del día más feliz de toda mi existencia. Hoy hace 33 años que conocí y abracé por primera vez al amor de mi vida», comienza escribiendo Ana, en una carta abierta que desborda ternura y pena.

Acompañando el texto, dos imágenes: una de ella con Aless en brazos siendo solo un bebé, y otra actual, con una tarta sobre la que destacan dos velas. Aunque él ya no esté, su madre sigue celebrando su existencia. Aless fue fruto de la relación entre Ana Obregón y Alessandro Lequio. Fue un joven brillante, con gran carisma y una prometedora carrera por delante. Pero en 2020, tras una dura lucha contra el cáncer, falleció a los 27 años, y desde entonces, la vida de Ana se detuvo. Nada volvió a ser igual. «Naciste en la noche más mágica del año. Por eso, en tu corta vida embrujaste con tu luz a todos los que tuvimos la suerte de conocerte. Cada año te hacía un regalo, y en tu último cumpleaños te quise regalar la vida. No pudo ser», escribe con crudeza y amor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Aunque confiesa que le resulta imposible desearle un «feliz cumpleaños», Ana Obregón reconoce que su nieta Anita, la hija póstuma de Aless, soplará las velas por él: «Me engañaría a mí misma si te deseara cumpleaños feliz. Feliz estarías aquí, soplando las velas con tu padre, tu madre y con tu hija. Hoy cumples 33 años y Anita soplará las velas por ti. Seguro que donde estés, durmiendo en esa eternidad infinita, sentirás el amor de tu mamá y de tu hija. Ojalá te dé paz, amor de mi vida».

Desde que nació Anita, en marzo de 2023, Ana ha recuperado una razón para vivir. La niña fue concebida por gestación subrogada en EEUU, cumpliendo el deseo que su hijo le expresó antes de morir: que su legado no terminara con su partida. Desde entonces, Ana se ha volcado en su crianza con devoción absoluta. No obstante, las noches siguen siendo oscuras: «Cuando se duerme es cuando me permito llorar y echar de menos a mi hijo. ¡Aunque a veces estoy tan reventada que ni puedo hacer eso!», confesó en una entrevista reciente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)