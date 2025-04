Julia Roberts ha roto con la excepción. La novia de América reapareció hace unas horas públicamente en un evento junto a su hijo pequeño, Henry Moder, de 17 años, que captó la atención de todos los asistentes. La protagonista de Pretty Woman acudió al teatro Winter Garden de Nueva York por el preestreno de Good Night and Good Luck (Buenas noches y buena suerte), una obra de George Clooney y su debut en Brodway.

Así es el hijo de Julia Roberts al que siempre ha protegido ante los focos

Tras convertirse en madre por primera vez de Phinnaeus y Hazel, sus mellizos (que actualmente tienen veinte años), la ganadora del Oscar por Erin Brockovich siempre tuvo la máxima junto a su marido, Danny Moder, de mantener al margen de su fama a sus hijos y protegerles al máximo de los paparazzis. En 2007, el matrimonio daba la bienvenida al mundo a Henry, que el próximo 18 de junio cumplirá la mayoría de edad. Sin embargo, el joven ya ha hecho su primera aparición pública meses antes de alcanzar los 18.

Nueva York acogió hace unas horas una de las noches más especiales para George Clooney, que estuvo arropado por su entorno más cercano en el estreno de su musical. Además de sus amigos, el actor invitó al hijo de una de sus grandes amigas. Para la ocasión, los invitados no sacaron del armario sus mejores galas, si no prendas cómodas para este evento artístico. Henry Moder, el hijo de Julia Robert -que hizo la entrada al teatro en solitario y sin su madre, aunque también estuvo presente, tratando de pasar desapercibido sin éxito-, apostó por un look desenfadado con una chaqueta de cuero rojiza, unos pantalones vaqueros de tipo baggy, zapatillas Nike y una camisa blanca. Por su parte, la protagonista de Pretty Woman lució un abrigo de lana negro, que ocultaba gran parte de su outfit, sobre un pantalón negro.

Henry, el hijo de Julia Roberts. (FOTO: GTRES)

Esta aparición, sin duda, ha creado una gran curiosidad sobre cómo es el menor de los hijos de Julia y Danny. En una ocasión, en el 2023, Julia Roberts habló sobre la crianza de Henry después de que sus mellizos, que son los mayores, se fueran a estudiar a la Universidad. «Los sigo criando fuera de casa igual que lo hacía cuando estaban dentro. ¿Duermes lo suficiente? Pareces cansado. ¿Tomas suficiente té? Escríbeme cuando llegues a casa; así sabré que estás sano y salvo», dijo en el programa Today Show.

Julia Roberts en el preestreno de la obra de George Clooney. (FOTO: GTRES)

A tres meses de cumplir la mayoría de edad, el pequeño de sus hijos ya ha dado varios pasos que pueden ser guiños de que, probablemente, pronto conozcamos más sobre él. Además de su asistencia al preestreno del documental del gran amigo de su madre, el pasado mes de marzo Henry se abrió su propia cuenta de Instagram, que actualmente es privada y que cuenta con tan solo cien seguidores. ¿Se la hará pública al cumplir los 18?