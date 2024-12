El gesto solidario de María Zurita y su hijo antes de que vengan los Reyes

María Zurita se está preparando ya para la celebrar la Navidad. Las fiestas están a la vuelta de la esquina, pero este año van a ser un poco agridulces, tras la muerte de dos de sus primos, Fernando y Juan Gómez-Acebo. A pesar de todo, la prima del Rey Felipe VI espera poder celebrar la Navidad con sus seres queridos y disfrutar de tiempo en familia, sobre todo, con sus padres y con su hijo Carlos.

María ha asistido a un evento promocional en Madrid en el que ha hablado de sus planes de cara a estar fiestas. Según ha explicado, en su casa los mayores prefieren optar por hacer un amigo invisible y que a su hijo solamente le va a hacer tres regalos por Navidad y otros tres por Reyes. Una estrategia a la que recurre para que Carlos tome conciencia de que no puede tener todo. “Dejamos tres por Navidad y tres por Reyes”, ha explicado la prima del Rey Felipe VI.

María Zurita en un evento en Madrid. (Foto: Gtres).

Según ha contado María, sigue muy a rajatabla esta manera de actual porque quiere que su hijo sea muy consciente de que no se puede abusar en estas cuestiones. Además, ha revelado que antes de la Navidad siempre hacen una limpieza para dar cosas a fundaciones y personas que lo necesitan: «Hacemos una limpieza previa que damos a fundaciones de todo lo que ya este año no ha usado o que se le ha quedado pequeño. Pero si no hay esa limpia, no hay nuevos regalos. Hay que concienciar a los niños. Hay que empezar desde pequeñitos», ha dicho María.

La sobrina de los Reyes Juan Carlos y Sofía ha comentado que ella es muy navideña y que, gracias a Dios, todavía tiene la posibilidad de disfrutar de sus padres y de su familia, a pesar de que estas Navidades van a ser más tristes por la falta de sus dos primos. Lo que no ha comentado es si se espera que el Rey Juan Carlos venga a España para pasar algunos días durante las fiestas.

María Zurita en la misa en honor a Juan Gómez-Acebo. (Foto: Gtres).

La prima del monarca se ha convertido en embajadora de una marca de joyas. A pesar de que ella no es muy fanática de este tipo de piezas ha decidido ser imagen de la firma porque es un proyecto muy bonito: “Es una iniciativa que surge de unas mujeres que deciden coger la bisutería que la gente ha desechado y hacer así joyas nuevas para otras mujeres”, ha explicado María. La hija de los duques de Soria ha contado que a ella no le encantan las joyas pero que todo este tipo de iniciativas son fundamentales para apoyar a mujeres en riesgo de exclusión social: «Se trata de ayudar», ha sentenciado.

Tanto ella como otros miembros de su familia siempre intentan poner su granito de arena para apoyar a diferentes causas. No solamente la Familia Real, sino también la familia del Rey. «Yo creo que jugamos un papel fundamental en la sociedad, ayudar. Tenemos la posición, el altavoz y a los medios, que siempre nos apoyáis. A veces, estas iniciativas no se dan a conocer si no es por un rostro conocido. Así que, siempre que me llaman, estoy a disposición», ha recalcado.