Georgina Rodríguez se lanza como cantante y estrena su primer single

Hace tan solos unas semanas, Georgina Rodríguez se acercaba a la industria musical para participar, junto a Cristiano Ronaldo, en uno de los últimos hits de Sebastián Yatra, el colombiano que está rompiendo los esquemas con su exitosa trayectoria sobre los escenarios. En el video se puede ver como la influencer muestra sus dotes como bailarina frente a la cámara, convirtiéndose en la clara protagonista del contenido audiovisual de la canción. Ha pasado un mes desde que dicho video llegará a la red y se hiciera viral en apenas minutos y parece ser que Georgina le ha cogido gusto a la industria de la canción, y sus últimos proyectos son una gran prueba de ello.

Tal y como ha revelado este mismo sábado el programa Socialité, Georgina probará suerte en el mundo de la música cantando junto a The Elites, un grupo de hermanos que han formado una banda de pop rock en Riad y que ha aceptado realizar una colaboración con la de Jaca. Precisamente son los miembros de esta banda los que han publicado unas imágenes en las que se puede ver a la pareja de Cristiano con micrófono en mano y trabajando en su nuevo proyecto musical.

Con rostro concentrado y gestos de sufrimiento al intentar pronunciar a la perfección el inglés, Georgina Rodríguez parece estar completamente volcada con este nuevo rumbo profesional. Pese a que los videos publicados han sido la prueba definitiva para confirmar que la influencer va a lanzarse a la música, lo cierto es que, todavía, no hemos podido oír como suena su voz entonada en las notas requeridas la canción. The Elites ha silenciado parte del video para que no se filtre ni la melodía ni la letra de la canción en la que estarían trabajando, algo que nos obliga a tener que esperar a que el proyecto salga a la luz para poder valorar el talento de Georgina como cantante.

Georgina cantando con el grupo The Elite/ Mediaset

Aunque, si echamos la vista atrás en la hemeroteca, cabe recordar que Georgina ya cantó delante de un gran público en el festival Starlite junto a Beret, el artista que interpreta el tema con el que participó en el famoso concurso Mask Singer: Si por mi fuera. Un momento que se viralizó enseguida y que puede quedarse marcado para la historia como los principios de la influencer en su carrera artística.

Sea como fuere, lo que está claro es que la vida de Georgina ha dado un vuelco radical desde que decidió asentarse en Riad junto a su familia, motivada por el contrato millonario que aceptó Cristiano Ronaldo para formar parte de la plantilla del equipo Al Nassr hasta el verano de 2025. Y es que lejos de las conjeturas que muchos sostenían sobre que les costaría adaptarse a la nueva cultura, lo cierto es que están viviendo experiencias únicas, al menos, es lo que ellos mismos muestran en sus redes sociales.