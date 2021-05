Cristiano Ronaldo ya está de vacaciones y junto a él, Georgina Rodríguez. No serán muchos días de asueto de los que disfrute el portugués ya que en breve debe incorporarse a la concentración con su selección nacional para preparar la Eurocopa. No obstante, no ha dudado lo más mínimo en escaparse a su país natal toda vez que ha concluido la temporada con la Juventus. Lisboa les esperaba.

Uno de sus primeros planes en la ciudad de la luz ha sido una agradable velada en ‘Yakuza’, uno de los restaurantes de comida japonesa mejor valorados allí. Algunos de los que han asistido lo seleccionan incluso como el mejor de todo Portugal. Sea como fuere, ha sido el prestigioso chef, Olivier da Costa, el que ha compartido la visita de Cristiano y Georgina a su negocio.

«El Rey y la Reina han vuelto», escribe como título de su publicación. En la instantánea se ve al cocinero posando junto a un sonriente CR7, que vistió vaqueros, sudadera azul y deportivas blancas, junto a una Georgina Rodríguez que apostó por unos ‘jeans’ y un jersey color mostaza con pronunciado escote. Como complemento llevó un bolso Hermès tipo kelly mini en color camel, valorado en 8.000 euros, aproximadamente. A la cena también acudieron dos de los mejores amigos del futbolista, Miguel Paixão y José Semedo. Tan solo faltaba el periodista español Edu Aguirre para completar el trío de mejores amistades de Ronaldo.

El sitio está situado en el primer piso de la antigua Real Fábrica das Sedas, en el corazón de Lisboa. El Yakuza First Floor es un espacio con aires orientales, inspirado en la mafia nipona. Destacado por tener una decoración sofisticada, el restaurante cuenta con un maravilloso jardín japonés en el que reinan los matices perla y plata y un comedor en tonos cálidos con una barra alrededor del sushi bar. Además, en los días de calor, el viaje por los sentidos no estará completo hasta la apertura de la terraza del jardín, según se indica en la web de Olivier da Costa.

El lujo se percibe nada más entrar. Disfrutar del que apuntan como mejor sushi de Lisboa no es económico, si bien la franja de precios va de los 6 a los 120 euros, el medio por comensal es de 60 euros.

Por otro lado, la prensa lusa ha publicado que la española y el portugués se están alojando estos días en la espectacular casa que él adquirió hace algunos meses, el apartamento más caro de Lisboa. Una vivienda situada en el número 203 de la Rua Castilho por la que desembolsó 7 millones de euros.

No serán las únicas vacaciones para la pareja. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez volverán a disfrutar de unos días de asueto una vez termine el paso de Portugal por la Eurocopa. Eso será antes de que el delantero tome una de las grandes decisiones de su vida, continuar en la Juventus un año más, hasta la finalización de su contrato, o bien cambiar de aires. El Manchester United, equipo en el que ya jugó hace más de una década, y el Sporting de Lisboa, en el que debutó como profesional, están interesados en hacerse con sus servicios. Se prevé un verano intenso para ellos.