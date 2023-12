Gema Aldón, hija de Ana María Aldón, comunica una triste noticia: «Duele lo más grande»

«No vale aguantar algo que a ti te está haciendo sufrir». Estas han sido las palabras exactas que ha pronunciado Gema Aldón tras comunicar una triste e inesperada noticia. La que fue hermanastra de Gloria Camila ha comunicado que vuelve a estar soltera. Después de disfrutar de una relación estable con una persona que parecía la definitiva, ha llegado a la conclusión de que lo mejor para ella es empezar una aventura en solitario.

Gema Aldón reconoce que todo esto le está haciendo sufrir y considera que la única opción que le queda es contar la verdad y compartir sus sentimientos con el público. De un tiempo a esta parte ha ganado mucha repercusión mediática, sobre todo desde que participó en Supervivientes. Su fama llegó a tal punto que decidió abrir un perfil en OnlyFans, una red social destinada a publicar contenido para adultos.

Gema Aldón posando con su novio / Instagram

Ana María Aldón no vio con buenos ojos que su hija se dedicase a vender fotografías privadas. Estuvo un tiempo distanciada de su madre y fue entonces cuando entró en juego su novio, quien siempre le ha apoyado, por eso ha sorprendido tanto que ahora hayan roto. La joven se ha negado a explicar el motivo exacto de la ruptura, pero ha dejado entrever que estaban en momentos distintos.

Gema Aldón confirma su ruptura

«Yo lo daba todo por ese hombre», ha confesado Gema Aldón después de anunciar que ha roto con su novio. A pesar de que ha participado en varios programas de televisión, la joven siempre ha intentado guardar las formas y no exponer demasiado su vida sentimental. Ese es otro de los motivos por los que ha llamado tanto la atención que haya hablado abiertamente de este tema.

«La vida da muchas vueltas, no te puedes encerrar en llorar por una sola persona cuando no sabes lo que puede pasar mañana. Aunque esto duele lo más grande. Hay que dejar que pase el tiempo. Llevo intentando remontar dos o tres semanas. Ahora tengo que dejar que la vida siga su curso. No vale aguantar algo que a ti te está haciendo sufrir», ha declarado.

Gema Aldon durante una entrevista / Telecinco

Según contó Ana María Aldón, Gema no ha tenido buenas experiencias. Por ejemplo, con el padre de su hija ha estado distanciada durante mucho tiempo. Tanto es así que la antigua concursante de Supervivientes ha llegado a una conclusión: «El amor de nuestra vida somos nosotros mismos».

Gema Aldón habló alto y claro

Gema Aldón dio de lado la discreción que siempre le había caracterizado para arremeter contra Ana María Aldón. Reconoció que no estaba de acuerdo con la decisión que había tomado su madre de pasar por el altar. Dadas las experiencias que ambas han tenido en el amor, Gema le recomendó a Ana María que fuese más paciente.

Ana María Aldón en Madrid / GTRES

La exmujer de José Ortega Cano no se tomó bien el consejo que le dio su hija y le recordó que ella nunca había juzgado sus decisiones. Eso sí, admitió que no le gustaba que tuviese un perfil en OnlyFans. Estas palabras marcaron un antes y un después. Fue entonces cuando empezó un conflicto familiar que afortunadamente ya forma parte del pasado.

Gema podrá contar con el apoyo de su madre para superar su última ruptura sentimental. Recientemente ha reconocido que está triste y que tardará un tiempo en asimilar lo que ha pasado. «Cuesta mucho, pero bueno, hay que pensar que no todos los hombres son iguales. Hay gente que sí valora lo que le das. Pero bueno, los sentimientos pueden cambiar de un día para otro», declara dejando claro que no ha perdido la esperanza en el amor