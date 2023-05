El diseñador Francis Montesinos ha sido detenido en su domicilio acusado de agresión sexual a un menor. Horas después, ha quedado en libertad a esperas de finalizar con la investigación. Una detención que se produce ocho meses después de que el valenciano recibiera la visita de un chico de 15 años que le extorsionó con un vídeo de carácter sexual que él mismo grabó. El pasado mes de octubre, aseguró que creía que estaba teniendo relaciones consensuadas con un mayor de edad.

Sin embargo, no se trata del primer escándalo que sacude su vida. Hace casi una década, la Guardia Civil llamó a su puerta para detenerle por abuso a dos menores, uno de ellos de siete años, otro de 13. «Es un tema delicado. Es inocente, no tiene nada que ver.Viene por otro lado, pero no voy a decir nada más», dijo Paola Dominguín, su musa e íntima amiga. No obstante, la causa fue sobreseída al no encontrar indicios suficientes contra el diseñador. Una investigación que llevó a condenar a un hombre que trabajaba como asistente de Francis por haber abusado de un menor en el domicilio del diseñador.

Fue el pasado mes de febrero cuando el valenciano, de 71 años, fue asaltado y maniatado en su domicilio de Llíria. El diseñador interpuso entonces una denuncia ante las autoridades, pero no puedo aportar muchos detalles sobre los asaltantes, que iban encapuchados. Un revés que llegaba un mes después de haber sido extorsionado por un joven que le pedía una elevada cantidad de dinero por no difundir el vídeo sexual anteriormente mencionado. Entonces, la Guardia Civil abrió una investigación para buscar algún tipo de vinculación entre ambos acontecimientos. Tras esto, Francis Montesinos fue trasladado al hospital de la ciudad al sufrir una crisis de ansiedad.

Entonces, se especuló con que podría ser la venganza de una ex pareja. Este joven brasileño con el que el diseñador tuvo una relación hace años se encontraba en prisión desde 2013 y le habría involucrado en el caso por «venganza personal», como confirmaron los familiares de Francis; una imputación que se mantuvo porque los hechos se habían producido en su domicilio, aunque él estuvo ausente.

Una vida de estrella

Fue en el año 1972 cuando abrió su propia tienda en uno de los barrios más conocidos de Valencia y de ahí al estrellato. Pronto comenzó a presentar sus colecciones en las ciudades de la geografía nacional hasta convertirse en un aclamado diseñador con Paola Dominguín como musa. 13 años después, organizó un desfile ante más de 15.000 espectadores como nunca antes de había visto. Le costó recuperar el dinero, pero la fama no se la quitó nadie. Desde entonces, los excesos fueron parte de su vida y comenzó a frecuentar las discotecas más macarras de Valencia. La Movida llegó a su fin, pero él continuó con la misma vida, codeándose en cada fiesta con jóvenes que después le han hecho un flaco favor. No obstante, eso no impidió que su trabajo en la moda fuera in crescendo, consiguiendo que los Reyes le condecorasen en 2006 con la Medalla de las Bellas Artes.