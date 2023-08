Los últimos días están siendo muy complicados para Miguel Bosé. El pasado viernes, el artista sufría un asalto en su casa de la capital mexicana mientras se encontraba junto a sus hijos, aunque no era hasta este lunes cuando fuentes locales publicaban la noticia y revelaban los detalles del suceso. Según la información que hasta el momento había trascendido, Miguel Bosé se encontraba en uno de los salones de la planta inferior de la casa cuando entraron varios hombres encapuchados, que se hicieron con un importante botín.

Este mismo lunes por la tarde el propio Bosé rompía su silencio sobre el asunto a través de las redes sociales. No era la primera publicación del artista tras el suceso, ya que el domingo compartió una fotografía de primer plano en la que hacía referencia al color de su pelo, pero sin mencionar el altercado. En medio del revuelo mediático que se ha generado sobre el asalto, el cantante ha emitido un comunicado en el que expone los detalles del suceso: «Queridos amigos, el viernes por la noche, un comando de diez sujetos armados irrumpió en mi domicilio. Nos asaltaron. Tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. Se llevaron todo, el coche incluido. Todo muy estudiado y milimetrado. Para resumirlo, estamos todos bien. Mis hijos se portaron como dos valientes. Admirables. Fue todo muy tenso, delicado y desagradable», ha explicado el artista, que ha querido recalcar que esta es la única versión de los hechos y ha matizado que «se están diciendo cosas que no son ciertas».

Miguel Bosé en ARCO hace algunos meses. / Gtres

De la misma manera, el cantante aprovechó este comunicado para dar las gracias por el apoyo y la preocupación, pero ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad. Asimismo, ha dejado claro que no tiene la intención de abandonar el país, sino que se quedará en México: «Aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea, en el país más hospitalario del planeta. Seguimos…», reza el texto.

Iniciamos una carpeta de investigación por un posible robo al domicilio de un cantante extranjero en la alcaldía Álvaro Obregón. Hasta el momento ni la víctima y/o su representante legal, se han presentado a denunciar el ilícito. pic.twitter.com/Glivt6dR9v — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 21, 2023

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha informado de que ha iniciado una carpeta de investigación, a pesar de que Miguel Bosé no ha presentado ninguna denuncia. «Hasta el momento ni la víctima y/o su representante legal, ni la administración del conjunto residencial donde ocurrieron los hechos se han presentado a esta Fiscalía a denunciar el ilícito», han confirmado las autoridades en un comunicado en el que, además, se detalla que los agentes han acudido al domicilio del artista, pero no se les permitió el acceso.

En el comunicado se especifica que se ha podido hablar con la administradora del conjunto residencial, que matizó mencionó que «el afectado no se encontraba en el domicilio y que ella no deseaba realizar ningún tipo de entrevista relacionada con los hechos». No obstante, ya se ha confirmado el hallazgo de una camioneta que coincide con las características del vehículo que se ha señalado como robado. Tanto expertos como agentes de la Policía de Investigación ya están analizando las imágenes de las cámaras de vigilancia ubicadas en la zona donde se encontró el vehículo. Fuentes oficiales han confirmado que la Fiscalía está a la espera de que la víctima se presente a acreditar su propiedad.