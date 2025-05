Eva Santolaria cumple años y lo celebramos repasando todo lo que no sabes sobre su vida

Muchos la conocen por Valle, el mítico personaje al que dio vida en la serie Compañeros, pero su nombre es Eva Santolaria y con el paso del tiempo se ha consolidado como una de nuestras mejores actrices. Acaba de cumplir 50 años, ha dedicado su vida al mundo de la interpretación y es un momento perfecto para hacer un repaso a los grandes hitos de su carrera. ¿Cuál fue su primera oportunidad? ¿Siempre quiso ser artista o probó suerte en otros terrenos? A continuación, desvelamos una serie de curiosidades que no dejarán a nadie indiferente.

El debut de Eva Santolaria

Su proyecto estrella fue interpretar a Valle, la novia de Quini (Antonio Hortelano) en Compañeros. Esta serie tuvo tanto éxito que acabó en la gran pantalla. Supuso un antes y un después para los artistas que participaron en el proyecto. Gracias a esto se hicieron un hueco en el mundo de la interpretación comenzaron a trabajar con grandes directores.

El look de Eva Santolaria. (Foto: Gtres)

Compañeros se emitió en Antena 3 entre 1998 y 2001. Nada más acabar, Eva encontró una oportunidad en 7 Vidas, ficción que estuvo cinco años en antena. La artista ya tenía experiencia, pues llevaba trabajando delante de las cámaras desde que era una adolescente. Debutó en la televisión catalana, de la mano de Nissaga de poder, una ficción de TV3 que tuvo muy buena acogida. Pero, ¿ser actriz siempre fue su sueño o tenía otros objetivos?

Eva Santolaria, una abogada diferente

La idea inicial de Eva era ser abogada, tanto es así que se matriculó en Derecho. Siempre se ha tomado en serio sus compromisos profesionales y se esforzó mucho por tener buenos resultados en la universidad. La cuestión es que el arte llamó a su puerta y se dio cuenta de que necesitaba seguir su instinto para ser feliz. Poco a poco empezó a recibir ofertas importantes y se ha acabado convirtiendo en toda una estrella. Lo mejor es que no ha descuidado el terreno familiar, donde también se ha llevado grandes alegrías.

Casada y con dos hijos, Teo y Mía

Eva Santolaria en un evento. (Foto: Gtres)

A pesar de ser un rostro muy mediático, la protagonista de nuestra noticia ha conseguido que su vida privada permanezca al margen de los medios. Eso sí, hay datos que han terminado viendo la luz, como por ejemplo que está casada con el director y guionista Pau Freixas. Juntos han escrito una historia de amor de más de 20 años y han tenido dos hijos: Teo, nacido en 2010, y Mía, quien llegó al mundo en 2014.

Una decisión muy importante

Eva Santolaria ha sido la cabeza de cartel de grandes series de televisión y también ha triunfado en el teatro. Lo que pocos saben es que en su lista de éxitos podría figurar otro título: el de Física o Química. A la artista le ofrecieron dar vida a una de las profesoras del famoso colegio Zurbarán, pero rechazó la idea porque no quería que el público le encasillase. «¿Voy a estar, en este momento de mi vida, con el titular Valle vuelve al cole? No me apetecía», declaró en una cadena radiofónica. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiese dicho que sí? Por desgracia, sus fans solo pueden hacer una cosa: fantasear con la idea de lo que pudo ser y no fue.