A los 43 años Esther Doña se vio convertida en viuda tras el fallecimiento del padre de Tamara Falcó, al que se llevó el coronavirus el 20 de marzo de 2020 con 83 años. Por las estrictas medidas sanitarias impuestas en pleno confinamiento, Doña se enfrentó a un duelo cruel sin poder despedirse de su marido. Por si fuera poco dolor, poco después perdería a su padre por la misma enfermedad. Pero la vida le tenía preparado un nuevo giro: encontró a su siguiente amor en la figura del juez Pedraz. Aunque su compromiso prometía, la boda nunca llegó a celebrarse ya que la relación se desmoronó de manera inesperada tras una discusión intensa. Todo ocurrió apenas tres meses después de anunciar su compromiso en una conocida revista.

La separación se materializó de manera inesperada a través de un mensaje de WhatsApp del magistrado: “Nuestra relación es imposible. Hablamos algún día. Cuídate y besos”. Sin más explicación, el mensaje dejó a Esther en un mar de confusión. “No lo entendía en ese momento. Ahora quizás ya me da igual. Estoy en paz, tranquila, rodeada del apoyo de mis amigos y familia, y me he volcado en la navegación, que es lo que más me ayuda”, dijo Doña en el programa de Y ahora Sonsoles, asegurando también que desde ese último mensaje no ha vuelto a tener contacto con el magistrado.