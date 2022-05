El emotivo gesto del príncipe Guillermo hacia la presentadora de la BBC 

Una vez más, el príncipe Guillermo ha sacado a la luz su humanidad y solidaridad, con un emotivo gesto que ha conmovido a todo el país. El hijo de Lady Di se ha desplazado hasta el hogar de Deborah James para darle una sorpresa. Tras conocer que la presentadora de la BBC iba a recibir cuidados paliativos y se preparaba para decir adiós tras varios años luchando contra un cáncer de colon, el nieto de Isabel II ha viajado hasta Surrey para entregarle en persona el título de Dama del Imperio Británico (Damehood). Un título honorífico que la Corona británica otorga a aquellas mujeres que brillan por su ejemplo, entrega y activismo.

Una sorpresa que no le ha podido hacer más ilusión a la conocida presentadora, que ha querido inmortalizar el momento y compartirlo con todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. “¡El príncipe William vino a nuestra casa familiar hoy! Es un gran honor que se haya unido a nosotros para el té de la tarde y el champán, donde no solo pasó una generosa cantidad de tiempo hablando con toda mi familia, sino que también me honró con mi Damehood”, ha comenzado escribiendo junto a un carrusel de fotografías de lo más emotivas. Para ella, el hecho de tener a un miembro de la realeza en su propia casa, en este caso al hijo de Diana de Gales, ha sido algo “bastante surrealista”, tal y como ella misma ha calificado la sorpresa.

“Podéis imaginar que las payasadas de limpieza y preparación que hicimos fueron tremendas, pero no importó nada, porque Guillermo fue muy amable y nos tranquilizó a todos”, ha publicado con cierto tono de humor. Además, Deborah ha querido resaltar la importancia de seguir trabajando para acabar con esta enfermedad, no sin antes agradecer al duque de Cambridge su entrega con la causa: “Está claro que le apasiona contribuir a mejorar los resultados oncológicos como presidente de Royal Marsden. Fue un día tan especial para toda mi familia. Va a dejarnos recuerdos para toda la vida”. Una visita que la presentadora de la BBC no va a olvidar nunca y que espera que se vuelva a repetir porque, para ella, el príncipe Guillermo “es bienvenido en cualquier momento”.

Antes de la visita, los duques de Cambridge pudieron conversar con la presentadora a través de la radio, desde donde le enviaron un mensaje de apoyo y le dieron las gracias por ser un ejemplo para tantas personas que están pasando por la misma situación: “Deborah, nuestros pensamientos están contigo, tu familia y tus amigos. Gracias por dar esperanza a tantos que viven con cáncer”.

Y es que, esta sorpresa llega en uno de los momentos más complicados para Deborah James que, tras seis años tratando la enfermedad, ahora se prepara para despedirse de la vida. Fue ella misma quien comunicó la noticia, a través de un comunicado alentador y desgarrador a partes iguales: “El mensaje que nunca quise escribir. Lo hemos intentado todo, pero mi cuerpo simplemente no puede más. Nadie sabe cuánto tiempo me queda, pero no puedo caminar, duermo la mayor parte del día y la mayoría de las cosas que daba por sentadas son quimeras. Sé que no hemos dejado piedra sin remover. Pero incluso con todos los medicamentos innovadores contra el cáncer en el mundo o algún nuevo avance mágico, mi cuerpo simplemente no puede continuar”. James comenzó a presentar en 2018 el podcast You, Me and the Big C, que recibió numerosos elogios por abordar con franqueza el tema del cáncer, además de crear el Fondo Bowelbabe, con el objetivo de poder financiar la investigación de medicina personalizada para pacientes con cáncer y apoyar a las campañas que crean conciencia sobre el cáncer de colon. Una auténtica luchadora que ha recibido, ni más ni menos, que el título que se merece, el de Damehood.