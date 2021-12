La segunda temporada de Emily en París ya está aquí. Nada más terminar la primera entrega que, por cierto, fue todo un éxito de Netflix, nos dimos cuenta de que ya no podíamos vivir sin conocer más aventuras del personaje que interpreta Lilly Collins. Fue a finales de 2020 cuando se confirmaba uno de nuestros mayores deseos: la segunda temporada estaba en camino. Lo mejor de todo es que el 22 de diciembre es cuando volveremos a perdernos por las calles parisinas y disfrutar de esos maravillosos looks que luce Collins en cada una de las escenas.

Lilly, que atraviesa una de sus mejores etapas profesiones, compartía fotografías del rodaje en sus redes sociales, donde aparecía abrazada a Ashley Park, Mindy en la ficción. “Último día en el set y no me puedo imaginar un mejor final que con mi compañera de guerra Ashley Park… ¡no estoy llorando, tú estás llorando! Pero ahí no queda todo, porque ya tenemos el primer tráiler oficial donde vemos en acción a nuestra americana favorita en la ciudad del amor… ¡atenta!»», expresaba emocionada. Ahora esa espera ya ha llegado a su fin y ya solo podemos preparar un bowl de palomitas para poder meternos de lleno en la historia que ya nos atrapó desde el minuto uno.

La segunda entrega de la serie comenzó a grabarse a principios de 2021 y tan solo 12 meses después ya están listos los nuevos episodios. La trama continúa con Emily Cooper, la joven neoyorkina apasionada por la moda y el universo 2.0 que fue contratada en una prestigiosa empresa de marketing en París. Además, también descubriremos si la protagonista aprende a hablar francés y cómo continúa su historia con Gabriel.

Durante uno de los rodajes se filtraron algunas fotografías en las que aparece Emily con un look de piscina, por lo que podemos intuir que habrá una pool party en la que seguro ocurren cosas que darán un giro importante a la trama.

Lilly Collins no puede estar más emocionada con este papel, tanto es así que hace tan solo unos días publicó unas fotografías en las que aparecía con un conjunto de rayas muy al estilo parisino. “Quedan 12 días…”, dijo nerviosa e ilusionada con esta nueva entrega de Emily en París. Sin embargo, por ahora, no se sabe si la historia se seguirá alargando y se grabará una tercera temporada, aunque teniendo en cuenta todos los seguidores que tiene la ficción puede que su director Darren Star -también creador de la icónica serie de Sexo en Nueva York-se lo piense dos veces-.Tic Tac… ¡no podemos esperar a que sea el 22 de diciembre!