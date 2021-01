Conocimos a Elena Ballesteros en ‘Más que amigos’ siendo una adolescente pero el espaldarazo se lo dio su papel en ‘Periodistas’ donde compartía protagonismo con unos actores de excepción: José Coronado, Belén Rueda, María Pujalte y Pepón Nieto, entre otros. A partir de ahí su agenda ha estado imparable y en los últimos tiempos ha dirigido sus pasos hacia el teatro, donde también ha conocido las mieles del éxito. Afortunada por haber conseguido cierta estabilidad en su carrera profesional, la actriz se define como una apasionada de la interpretación.

Y también de su familia. Ha alcanzado un nivel de bienestar personal al que no renunciaría por nada del mundo, y a eso hay que sumarle la estabilidad sentimental. Enamorada de su marido, Juan Antonio Susarte, su «mejor amigo», y orgullosa de su hija Jimena, la intérprete no descarta ampliar la familia, optando por la adopción. Pero por el momento disfruta de su hija, toda una jovencita, que apunta maneras también para dedicarse el mundo artístico. Lo lleva en los genes. «Me plantearía adoptar porque siempre he tenido esa necesidad de poder algo por una personita que ha tenido mala suerte y me gustaría mucho adoptar, creo que es como yo me sentiría más realizada», admite.

Lleva tres años en permanente luna de miel desde que se casó con el que ha sido su mejor amigo durante gran parte de su vida. «Juan y yo estamos hechos el uno para el otro», dice sacando su lado más romántico. «Creo en el amor para toda la vida porque he vivido relaciones que han sido así», explica reconociendo que siempre que comienza una historia de amor piensa que es para siempre. A pesar de que ha pasado por dos sonadas rupturas, la primera con el también actor Paco Marín, padre de su única hija, y la segunda con el humorista Dani Mateo, con quien estuvo casada seis años, Elena ahora vive tranquila con su marido.

Su hija, la nueva artista de la familia

Nacida durante la relación de Elena con Paco Marín, a quien precisamente conoció en ‘Periodistas’, tiene en su hija Jimena a su perfecta heredera. La protagonista de ‘Perfectos desconocidos’ es la mejor madrina que podía tener, y no duda en presumir de ella y de sus aptitudes para la canción y la interpretación en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elena ballesteros (@elenballesteros)

«Yo la apoyo al 100%», reconoce orgullosa. Y aunque sabe que es una profesión complicada «que disfrute de lo que hace». «Cualquier otra profesión también se complica, y si encima no te gusta (…) Yo a Jimena la he dicho que sea algo que le haga feliz, y si a ella le encanta interpretar, cantar, adelante, es para lo que ha nacido».

Trabajando en pandemia

A pesar de que la crisis del coronavirus la pilló trabajando, Elena Ballesteros está agradecida. «Para mí trabajar es como ocio. No distingo entre el ocio y el trabajo porque para mí es prácticamente lo mismo». Lleva tres años protagonizando ‘Perfectos desconocidos’ junto a Olivia Molina, Antonio Pagudo y Fernando Soto, poniéndose a las órdenes de Daniel Guzmán, y para ella es «un milagro» decir que tiene trabajo estable dentro del oficio. Ha vivido también los altibajos de la profesión pero, «por suerte nunca he tenido que plantearme el dedicarme a otra cosa».

Vivió el impacto de regresar a las tablas tras los meses de parón del confinamiento, y apoya el lema que dice que ‘la cultura es segura’: «No ha habido rebrotes en el entorno cultural porque se toma muy en serio la seguridad y por eso invitamos siempre a que se disfrute de la cultura». A pesar del miedo a lo complicado del momento, ella no pierde la esperanza. «Me gustaría pensar que volveremos a recuperar esa libertad», afirma positiva. Mientras llega esa normalidad ansiada, Ballesteros sigue de gira con su obra hasta el mes de junio, que pondrán el punto y final a este trabajo.