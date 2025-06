Duro golpe para el príncipe Guillermo: muere su gran amigo por culpa de una abeja

El empresario indio Sunjay Kapur ha muerto a causa de un shock anafiláctico motivado por una picadura de abeja dentro de la boca. El triste suceso ha ocurrido durante un partido de polo que estaba disputando, un deporte que en ocasiones compartía con su amigo, el príncipe Guillermo de Inglaterra. Gran aficionado a esta disciplina, era habitual ver a Kapur en diferentes torneos y competiciones. Además, compaginaba esta afición ecuestre con la dirección de la compañía automovilística Sona Comstar. Una entidad que ya se ha pronunciado tras el accidente: «Estamos profundamente entristecidos por el repentino fallecimiento de nuestro presidente» ha referido. Un líder al que describe como: «Visionario cuya pasión, perspicacia y dedicación forjaron la identidad y el éxito de nuestra empresa”.

Por el momento se desconocen las causas que le provocaron el choque que acabó con su vida. Entre las hipótesis que se barajan, la que cobra más fuerza es que pudiera padecer alguna alergia a ese insecto. Motivo que habría propiciado la grave inflamación de las vías respiratorias del deportista. Otra de las posibilidades que los investigadores están considerando es que se tratara de un fortísimo ataque al corazón causado por una drástica bajada de la presión sanguínea. Unas informaciones que han trascendido a través del periódico británico The Mirror.

Guillermo de Inglaterra practicando polo. (Foto: Gtres)

Todo esto ha pillado por sorpresa a su familia y a las personas más allegadas al empresario. Todos los que le conocían, según recoge Antena 3 noticias hablan de él como una persona muy activa que gozaba de una salud perfecta y buena forma física. Algo que refuerza la teoría de que padeciera una hipersensibilidad sin diagnosticar al insecto.

Sunjay Kapur junto a su última esposa. (Foto: X)

A lo largo de su vida, disfrutó junto a dos mujeres con las que tuvo descendencia. Primero se casó con la actriz de Bollywood Karisma Kapoor. Fruto de este matrimonio nacieron dos hijos, Samaira y Kiaan. Más tarde inició una relación con Priya Sachdev, su actual mujer y madre de su hijo pequeño, Azarías.

El pasado día 12 de junio, Sunjay Kapur escribió un tuit en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. El motivo: la trágica catástrofe aérea en India en la que murieron 241 pasajeros y tan solo sobrevivió uno de ellos, de origen británico. «Terrible noticia del trágico accidente de Air India en Ahmedabad. Mis pensamientos y oraciones están con todas las familias afectadas. Que encuentren fuerza en estos momentos difíciles», fueron sus palabras de condolencias hacia los afectados.

Terrible news of the tragic Air India crash in Ahmedabad. My thoughts and prayers are with all the families affected. May they find strength in this difficult hour. 🙏 #planecrash

— Sunjay Kapur (@sunjaykapur) June 12, 2025