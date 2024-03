Dolores Aveiro, Georgina Rodríguez y una imagen que dinamita años de guerra

Sonrientes y transmitiendo una gran unión familiar. Así ha posado Georgina Rodríguez junto a Dolores Aveiro y algunas de sus cuñadas en uno de sus últimos reencuentros en Riad, generando, como era de esperar, una enorme sorpresa ante todos sus seguidores. Y es que en los últimos años, la influencer ha acaparado gran parte de los titulares de la crónica social por la mala relación que supuestamente mantiene con la familia de Cristiano Ronaldo, su pareja y padre de sus hijos.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro/ Instagram.

Sin embargo, a pesar del distanciamiento del que muchos medios se han hecho eco a lo largo de todos estos años, esta fotografía podría ser la prueba definitiva del acercamiento que ha surgido entre Georgina Rodríguez y su familia política. De hecho, se trata de la primera vez que se les ve juntos en mucho tiempo. La última vez fue en mayo de 2023, cuando Katia Aveiro, hermana del futbolista y ex concursante de Supervivientes, viajó hasta Riad para pasar unos días con ellos. Ya en ese momento publicaron una fotografía donde la influencer y su cuñada posaron juntas demostrando su buena relación y, ahora, casi un año después, parece que se han unido a la paz Dolores Aveiro y su hija Elma.

Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo y su hermana Elma/ Instagram.

«Momentos en familia, amor, felicidad, paz y unión», ha escrito esta última en su último post de Instagram. La modelo, pese a no haber compartido ninguna instantánea en su perfil, ha comentado en la publicación de su cuñada mostrándose visiblemente contenta con este reencuentro: «¡Guapos!», decía.

La histórica guerra familiar

A lo largo de todos estos años de noviazgo entre Georgina y Cristiano, varios medios portugueses han señalado, en reiteradas ocasiones, que la de Jaca no se siente a gusto con el clan del futbolista, pero lo cierto es que, por el momento, esta misma nunca se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, quien sí lo ha hecho ha sido Dolores Aveiro, que a través de las plataformas digitales llegó a justificar el motivo por el que no seguía a su nuera en las redes: «Fue por un descuido. Dejad de inventar historias, no estoy enfrentada con nadie», zanjaba en 2020. Un año más tarde, en 2021, en una entrevista concedida a la revista Improvavel, definió a la madre de sus nietos como «una buena chica» y «un gran apoyo para Cristiano».

Cristiano Ronaldo junto a su madre, Dolores Aveiro, y Georgina Rodríguez / Gtres

Pese a los intentos de Dolores de desviar la atención mediática de su supuesta enemistad con Georgina, los medios han seguido compartiendo diferentes pruebas que hacían hincapié en que, entre ellas, existía un claro distanciamiento. En 2022, Elma avivó dichos rumores con unas polémicas declaraciones en una entrevista en la televisión portuguesa tras el estreno de Soy Georgina: «Todo el mundo está preocupado de si me gusta Gio. Yo quiero a todo el mundo, incluso a los que no me quieren», sentenciaba.

Pero todo esto parece haber quedado enterrado en el pasado y, a juzgar por las últimas fotografías publicadas, y contra todo pronóstico, Georgina podría estar empezando a encajar con la familia de Cristiano Ronaldo casi una década después de comenzar su romance con el futbolista.