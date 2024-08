El documento privado que firmó Isabel Pantoja hace años podría buscarle un nuevo problema

Isabel Pantoja ha trazado un plan para acabar con todos sus problemas económicos. Se ha puesto en manos de un grupo inversor que le ha recomendado que venda sus propiedades para sanar sus cuentas y empezar de cero. Está muy ilusionada, tanto que ya sabe dónde quiere vivir: en Madrid. En LOOK explicamos que quería recuperar su antigua mansión de La Moraleja, pero el actual dueño no quiere deshacerse del inmueble.

Isabel Pantoja firmó un documento hace años que ahora puede convertirse en un problema. Su intención era buena. Le cedió una casa a su hermano Bernardo y para asegurarse de que no iba a quedarse sin ella lo dejó todo por escrito. La periodista Mónika Vergara ha desvelado en exclusiva que Junco, viuda de Bernado y ex cuñada de Isabel, quiere utilizar este papel para no abandonar el inmueble.

Cuando murió Bernardo Pantoja, padre de la famosa influencer Anabel Pantoja, Isabel se puso en contacto con Junco para que abandonase el piso, pero ella no le ha hecho caso. Le ha notificado esta petición por diferentes vías, pero la japonesa sigue allí y ahora sabemos el motivo.

‘Fiesta’ informa del problema de Isabel Pantoja. (Foto: Telecinco)

«Isabel Pantoja firmó un documento a mano alzada donde permitía que Bernardo Pantoja viviese en ese piso mientras estuviese vivo. Lo hizo para que estuviese tranquilo porque Isabel tiene más herederos. En ese documento, Isabel Pantoja añade la palabra ‘allegados’ y ahí entra Junco, pero sí es verdad que no pone nombre y apellido de nadie, pero efectivamente más allegado que Junco…», ha explicado Mónika Vergara.

Isabel Pantoja no consigue echar a Junco

Isabel necesita que Junco deje el piso. Le han recomendado que venda esta propiedad para poner sus cuentas al día, pero no podrá hacer nada hasta que la bailarina haga las maletas. «Lo que Isabel Pantoja hizo fue proteger a su hermano. Todo esto surgió de una forma coloquial y de hecho se cumple porque Bernardo estuvo allí hasta que falleció», declara Mónika en Fiesta.

‘Fiesta’ informa del problema de Isabel Pantoja. (Foto: Telecinco)

«Yo no entendía la actitud de Junco, nadie la podemos entender», apunta la periodista. La que fue madrastra de Anabel Pantoja se está cogiendo al matiz que hizo Isabel en su momento. La cantante escribió que los «allegados» de Bernardo podían usar su casa y la japonesa se lo ha tomado al pie de la letra.

«Isabel Pantoja tiene otras propiedades (…) El valor de ese piso puede ser de 200 o 300.000 euros», comenta la autora de esta exclusiva. «Independientemente de lo que valga esa casa, Junco y Bernardo han estado ahí gratis», recuerda la colaboradora Kiti Gordillo.

El programa se ha puesto en contacto con un experto y este se ha posicionado al lado de la cantante. «Todo propietario tiene derecho a recuperar su propiedad», apunta. Según su teoría, la estrategia de Junco puede retrasar el proceso, pero la cantante tiene derecho a exigir que le devuelvan su casa para hacer lo que considere oportuno. El problema es el tiempo.

La cuenta atrás ha empezado

Isabel Pantoja en un concierto en San Pedro del Pinatar, Murcia. (Foto: Gtres)

Isabel ha estado mucho tiempo de brazos cruzados, pero ya no puede esperar más. La periodista Paloma García-Pelayo, quien siempre ha manejado muy buena información sobre el clan Pantoja, fue quien desveló que la cantante quería vender sus casas y acabar con su crisis económica.

Su deseo es empezar de cero en Madrid, pero para ello necesita liquidez. Junco debe dejar la casa de Sevilla y se niega a hacerlo. Está utilizando el documento citado anteriormente para frenar los planes de la tonadillera.