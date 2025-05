Pepa Astolfi, hija del ganadero taurino Jerónimo Astolfi y María José Gayan, se ha casado con su pareja desde hace ya tiempo, el abogado Lorenzo Morejón. El enlace ha tenido lugar en Sevilla. Un evento que ha reunido a gran representación de la sociedad sevillana a escasos días de que comience la mundialmente conocida Feria de Abril de la capital andaluza. Para la ocasión, la ciudad se ha vestido de gala y ha arropado a los novios en uno de los días más importantes de sus vidas.

El novio hacía su aparición momentos previos a ella con un impecable chaqué junto a la madrina que portaba la tradicional mantilla española en color negro. Por su parte, la novia ha llegado junto a su padre y padrino instantes más tarde y no ha dudado en atender a la prensa antes de enfrentar el largo pasillo hasta el altar.

La madrina y el novio. (Foto: Gtres)

Para el gran día, Pepa ha hecho una sorprendente elección. El estilismo y la creatividad le vienen de familia porque su hermana es la fundadora de la marca B.A.G. by Blanca Astolfi y ella forma parte de la firma. Por tanto, no ha dudado y ha tirado de sus conocimientos al respecto para confeccionar el traje de sus sueños. B.A.G. es una línea de moda que ha vestido a numerosos rostros del panorama social y ha dado a las hermanas el suficiente bagaje para posicionarse como unas grandes entendidas en diseño de ropa formal e informal. Haciendo gala de esta cualidad, la protagonista ha diseñado un look nupcial que ha sorprendido a todos los asistentes. A la salida, ya convertidos en marido y mujer, los novios irradiaban felicidad y ponían rumbo a la finca familiar Majadallana para continuar con la celebración.

Los novios a la salida de la ceremonia. (Foto: Gtres)

El vestido de la novia

Se trata de un diseño de gasa en color rosa empolvado que se aleja del clásico blanco nupcial. En el podemos ver diferentes detalles que han reflejado sobre la tela la personalidad de la novia. Confeccionado en seda natural, se ha decantado por un tejido fluido que ha aportado movimiento a sus pasos. La parte superior contaba con un pronunciado escote en pico sujeto al cuello. Esta forma dejaba entrever los hombros de la joven que iban delicadamente cubiertos por un chal semitransparente del mismo material que, a su vez, hacía de cola.

El vestido de la novia. (Foto: Gtres)

Para la falda, ha elegido godets para aportar mucha más fluidez y más volumen a su idea. Pepa no ha dejado ningún detalle al azar, para disimular la costura de la cintura, se ha colocado un fino cinturón de flores que caían en cascada por la zona inferior delantera del traje hasta el suelo. Como ramo ha optado por un bucket compuesto de peonías blancas. Los motivos florales también han estado presentes en su peinado y es que la joven ha seleccionado una corona de flores que ha utilizado para hacerse un semi recogido en el pelo. De ese ramillete salía un velo de la misma seda natural que el vestido que se fusionaba en perfecta sintonía con la larga cola.