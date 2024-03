David Bisbal desvela cuál ha sido su momento más feliz sobre los escenarios

David Bisbal acudió el pasado jueves, 14 de marzo, a la 28º edición de los Premios Dial, una cita que reunió a multitud de artistas relevantes del panorama musical español en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. El almeriense no dudó en atender a los medios de comunicación presentes, con los que recordó , visiblemente emocionado, sus más de veinte años sobre los escenarios. Sin tapujos reconoció que, aunque sus inicios en la música los hizo de la mano de la orquesta Expresiones, Operación Triunfo fue el programa que le proporcionó el éxito absoluto a su carrera.

David Bisbal en los premios Cadena Dial 2024 en Tenerife/ Gtres.

«Operación Triunfo me lo ha dado todo, absolutamente todo, porque fue el empujón más grande de toda mi carrera, aunque, evidentemente mi universidad fue la Orquesta Expresiones, en la que estuve cuatro temporadas», contaba, añadiendo que cuando él entro en la famosa Academia había hecho ya 112 conciertos de media por año, algo que le ayudó mucho para estar preparado de cara a las galas del concurso.

David Bisbal en los Premios Dial/ Gtres.

Haciendo un breve repaso en su etapa dentro del exitoso espacio televisivo, David Bisbal ha querido resaltar que fue durante aquellos años cuando vivió el momento más feliz de toda su carrera musical: «Eurovisión para mí ha sido la actuación que más he disfrutado de Operación Triunfo pero de lejos, porque fui acompañando a mi compañera Rosa, amiguísima. Y ya te digo que tuve presión pero lo disfruté tanto… fue de los momentos más felices que viví en aquella época», apuntaba.

Su gran amistad con Rosa López

Sus palabras sobre Eurovisión ponen de nuevo de manifiesto la gran amistad que le sigue uniendo a Rosa López, su compañera y ganadora de la primera edición de Operación Triunfo. Dos décadas después de conocerse, la pareja de cantantes continúa teniendo una muy buena relación que han dejado en evidencia delante de las cámaras en numerosas ocasiones. El programa de La Voz fue testigo de ello, y es que el almeriense fichó a su amiga para que desempeñara su rol como asesora dentro del formato.

David Bisbal y Rosa López actuando en Almería / Gtres

Cabe destacar que Bisbal ha dejado entrever, en más de una ocasión, la nula relación que mantiene con el resto de sus compañeros de Operación Triunfo. De hecho, en el concierto de Los 40 Básico Santander explicó que no tenía ningún tipo de conocimiento acerca del polémico grupo de WhatsApp que supuestamente existe entre los participantes de la primera edición del concurso: «La gente es libre de decidir con quien quiere tener una relación de amistad. Es decir, no tienes por qué estar siempre con el grupo del colegio. Si te cae bien Pepe, pues vas a ‘whatsappearte’ con Pepe y si te cae bien Rosa, pues Rosa va a estar ahí. No tienes por qué tener esa obligación», explicaba con una gran naturalidad.

Su actual momento profesional

Dejando a un lado su pasado en Operación Triunfo, David Bisbal ha asegurado encontrarse en un momento «maravilloso» en el que se está permitiendo el lujo de disfrutar, sobre todo de su propio repertorio. «Después de 20 años el repertorio sigue creciendo. Vas creciendo como persona, vas creciendo también como profesional… Y en los conciertos te sientes muchísimo mejor que cuando empezabas. Ahora el secreto está en tratar de mantener este buen estado todo el tiempo que se puede», comentaba, añadiendo que para ello requiere mucha disciplina, trabajo y esfuerzo.