El pueblo ha hablado. La crisis interna del Partido Socialista Obrero Español está en debate desde hace varios meses por los movimientos en B de personas cercanas a Pedro Sánchez como es su mujer, Begoña Gómez, que está imputada por tráfico de influencias y corrupción privada, además de una presunta apropiación indebida de un software diseñado para la cátedra en la que estaba al frente en la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, hace solo unos días, la UCO destapó conversaciones comprometidas de Santos Cerdán, el ya ex secretario de Organización del Gobierno de España, por un presunto pago de comisiones de obras públicas. Desde entonces, no solo los ciudadanos han mostrado su descontento, si no que a través de redes sociales los famosos han criticado duramente al líder del PSOE. El último de ellos ha sido Dani Martín, que ha sorprendido al posicionarse políticamente.

Dani Martín, contra el Gobierno de España

Si por algo se caracteriza Dani Martín es por su discreción a la hora de pronunciarse sobre polémicas. Sin embargo, parece que ahora el ex vocalista de El Canto del Loco, al igual que muchos españoles, se ha hartado de la gestión política de su país.

En primer lugar, a través de redes sociales, el intérprete de Zapatillas ha compartido una columna de opinión de Manuel Vicent en la que defiende a los «políticos corruptos»: «Pienso que ser un político corrupto es mucho más incómodo, laborioso y complicado que ser un político honrado. En el fondo, la honradez es mucho más agradable y más sencilla de llevar (…). El político corrupto , antes que nada, es atacado por el virus de la codicia que le mantiene nervioso e insomne dando vueltas en la cama hasta que llega el día en el que se siente impune dentro de la burbuja del poder y pensando que es muy fácil y que nadie le va a pillar, porque se cree muy listo (…). Una vez trincado, descubre que el dinero le quema en las manos. Tiene que imaginar dónde lo esconde (…). Sabe que existen perros especialistas en detectar con el olfato los billetes del banco (…). Si la corrupción la cometen los políticos del partido socialista, como acaba de suceder, y si encima la realizan de forma burda, chusca, cutre, como una película española de bingueros, rompe y acaba con todos los sueños».

Dani Martín estalla contra la gestión de Pedro Sánchez. (FOTO: REDES SOCIALES)

Por su parte, Martín no solo ha compartido a través de sus historias temporales este texto, si no que no ha dudado en comentarlo y criticarlo a pesar de la «admiración» que tiene a «Don Manuel Vicent»: «Con su permiso, añadiría que no solo destruye su partido y humilla a sus militantes, también lo hace con un país entero y con la ciudadanía, que cumple de manera impecable las leyes pagando sus impuestos religiosamente y siendo el pueblo el que da ejemplo, quedando demostrado en la DANA y en el confinamiento por nuestro compromiso (…). No me representa a día de hoy ni la izquierda ni la derecha, faltan líderes que gobiernen pensando en lo mejor para todos. Sobra emoción y banderas de partidos». Además, el cantante ha puntualizado y exigido que, «al que le corresponda que se haga cargo», independientemente del «partido político».