Se ha cumplido algo más de un mes desde el hallazgo de los cuerpos sin vida de Gene Hackman y su mujer, la pianista Betsy Arakawa. Los restos mortales fueron encontrados en su casa de Santa Fe, en Nuevo México, el pasado 26 de febrero, tras fijar su residencia en el citado lugar para disfrutar de su retiro. Sin embargo, se ha conocido que a día de hoy los cadáveres siguen permaneciendo en el deposito sin que nadie se haya interesado por ellos.

Gene Hackman y Betsy Arakawa murieron en el domicilio con al menos cinco días de diferencia. Las autoridades fueron alertadas de que nadie contestaba a un operario de control de plagas. Al llegar fue el oficial quien observó los cuerpos sin vida en el interior de la vivienda.

Gene Hackman y Betsy en una imagen en el pasado. (Foto: Gtres)

El actor, que sufría problemas de salud, murió por un enfermedad cardiovascular agravada por el Alzheimer mientras que ella falleció por hantavirus, una dolencia que está estrechamente vinculada con el contacto de roedores infectados. En primer lugar habría fallecido ella y luego el intérprete, por falta de atención que ella le brindaba. Finalmente, la fecha de la muerte de Hackman data del 7 de febrero, según revelan datos de su marcapasos.

Nuevas pistas

Las últimas informaciones vertidas sobre el caso llegan a través del peluquero de ella que revela que se mostraba preocupada porque un hombre, al que no había visto antes, la estaba siguiendo. Fue Betsy quien durante una de esas persecuciones se dirigió al individuo para pedirle respeto. Estos datos pierden fuerza después de que Adan Mendoza, sheriff del condado de Santa Fe, afirmara tras las primeras investigaciones que no creían que hubiera habido un crimen en la casa porque no habían encontrado indicios de criminalidad y los cuerpos habían sido encontrados sin «ningún traumatismo externo».

Interrogante sobre la herencia

Están en juego 80 millones de dólares. En su testamento, el matrimonio se dejaba la herencia el uno al otro. Tras conocerse que ella falleció primero todo lo que tenía Betsy habría sido transferido a su esposo que, finalmente también terminaría falleciendo días después. Pero según la ley de Nuevo México, si el matrimonio fallece con menos de 5 días de diferencia, se catalogan como muertes simultaneas, hecho que todavía se está investigando, según publican varios medios. En esta misma línea, los hijos del actor ya han puesto en marcha a sus abogados tras conocer que no figuran en el testamento de su padre.

Gene Hackman y su mujer, Betsy posando en el pasado en la gala de los Oscar. (Foto: Gtres)

Principales hipótesis

La causa que más fuerza ha cobrado es que se tratara de una muerte natural debido a la avanzada edad y los achaques de salud que tenia él. Betsy, tras contagiarse del virus habría fallecido y su marido al no ser atendido en días sucesivos tuvo el mismo fatal desenlace. Aunque también resultó sospechoso un bote de pastillas abierto y con píldoras esparcidas alrededor de ella.