Cristina Pedroche ha vivido un desagradable episodio. El viernes, 21 de marzo, se fue con su padre a hacer unos recados por el distrito de Vallecas (Madrid) y cuando regresaron de realizar esos quehaceres se llevaron un disgusto: unos vándalos habían roto una de las ventanillas pequeñas del coche familiar. Al encontrarse esta situación, Pedroche mostró un semblante serio y de enfado.

Este episodio se produce en medio de los rumores de crisis con Dabiz Muñoz. Su reciente mudanza, con su hija Laia, a su casa de la infancia, ubicada en mencionado lugar ha generado una vorágine de reacciones y ha provocado que se hable de problemas en la relación sentimental con el cocinero.

Cristina Pedroche en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

A medida que han ido pasando los días, se han ido conociendo más detalles de esta decisión. Además, ha salido a la luz el verdadero motivo por el que se ha trasladado la colaboradora de televisión con su primogénita. La presentadora, que espera su segundo bebé, ha optado por trasladarse temporalmente, y no de manera definitiva, al hogar de su familia, en el quinto mes de gestación. Un movimiento que, aunque ha alimentado las especulaciones de ruptura, lo cierto es que no esta vinculado con ello. Y es que según señala ¡Hola!, Cristina Pedroche ha elegido esta opción por motivos personales que no tienen nada que ver con el cocinero.

Cristina Pedroche posando en un evento. (Foto: Gtres)

«Es mucho más simple: se muda», asegura la citada publicación. Y es que, la pareja está «en la transición entre su antigua y su nueva casa, y como aún no han terminado de darles su futuro hogar, Cristina va a pasar una temporada en casa de sus padres».

Cristina Pedroche y David Muñoz en una foto de archivo. (Foto: Gtres)

Por otro lado, se ha confirmado que la relación entre Cristina y Dabiz no atraviesa un mal momento. «Están fenomenal y no existe una crisis, ni separación», explican. A pesar de lo trascendido, los rumores de un distanciamiento van in crescendo. De hecho, Cristina Pedroche compartió un enigmático mensaje después de que Muñoz hiciera unas controvertidas declaraciones en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas después de un viaje laboral. «Sí, nos hemos separado», indicó el chef. Por su parte, Pedroche publicó el siguiente escrito: «Demasiadas cosas, pero al final todo se va poniendo en su sitio… Poco a poco os iré contando».