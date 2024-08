Cressida Bonas, ex novia del príncipe Harry, recibe la peor noticia: ha muerto su hermana

Poco después de confirmarse el viaje oficial del príncipe Harry a Colombia, el entorno del británico está de máxima actualidad porque ha fallecido su ex cuñada. Antes de conocer a Meghan Markle, el hermano de Guillermo de Inglaterra se enamoró de Cressida Bonas, una modelo y actriz con quien mantuvo una relación estable de más de dos años.

Durante el documental que protagonizó en Netflix, Harry aseguró que todos los noviazgos que tuvo antes de formalizar su historia con Meghan Markle no llegaron a buen puerto por culpa de la opinión pública. Lo cierto es que su romance con Cressida parecía ir bien, de hecho el príncipe conocía a su familia, por eso la muerte de Pandora Cooper-Key ha puesto el foco en él.

El príncipe Harry, en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

Pandora tenía 51 años y llevaba un tiempo luchando contra el cáncer, pero únicamente conocía la gravedad de su enfermedad sus familiares y amigos más cercanos. Lamentablemente los médicos le detectaron un tumor cerebral y no ha dejado de luchar hasta el final, pues era una mujer fuerte y valiente. El problema es que la anomalía avanzó demasiado rápido y los especialistas no pudieron hacer nada.

La familia está llevando esta triste noticia en la más absoluta intimidad, tanto es así que el deceso de Pandora está fechado el 22 de julio y no ha salido a la luz hasta este fin de semana. Diversos medios británicos se han puesto en contacto con fuentes cercanas, pero de momento prefieren guardar silencio para respetar la voluntad del clan.

Pandora Cooper-Key, una mujer comprometida

Pandora Cooper-Key, a pesar de ser muy reservada, era consciente de que disfrutaba de cierta repercusión social. No solo por haber sido cuñada del príncipe Harry, también por su trabajo. Era ceramista, posiblemente una de las mejores de Reino Unido, y diseñaba complementos y joyas que no tardaban en agotarse del mercado.

Pandora Cooper-Key en Instagram. (Foto: pandora_cooper_key)

Pandora explicó en su momento que estaba sometiéndose a un proceso de inmunoterapia. Por desgracia no ha funcionado, ero las declaraciones que dio en Daily Mail sirven para dejar testigo de su incansable lucha: «Dijeron que la quimioterapia no me ayudaría, pero que esto podría funcionar de verdad (…) Hay algunos efectos secundarios, pero me resulta difícil saber realmente cuáles son porque tengo muchas otras cosas. Siento un dolor intenso si no tomo muchos analgésicos muy fuertes».

Los amigos y compañeros de Pandora lamentan su muerte

Uno de los hitos más destacarles dentro de la carrera de Pandora se encuentra su colaboración con la fundación Sarcoma UK. Desde la ONG sí han querido romper el silencio para confirmar lo que todo el mundo sabe: la fallecida ha dejado un huella imborrable en el corazón. «Fue una de las personas más extraordinarias que he conocido, irradiando dulzura y un gran interés por los demás. Su lucha incansable ha sido para nosotros una auténtica inspiración».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pandora ✨Ceramic✨Designer✨ (@pandora_cooper_key)

La directora de la organización ha subrayado la fortaleza de la ex cuñada de Harry. «Tuve el placer de colaborar estrechamente con ella, en particular durante la organización de un concierto de villancicos en la catedral de Christ Church en Oxford. Este evento, en el que participaron personalidades destacadas como Kate Winslet y Bear Grylls, recaudó más de 130.000 libras (152.000 euros) para nuestra causa. La energía, la amabilidad y la dedicación de Pandora durante este tiempo fueron verdaderamente notables».

Cressida Bonas y el hijo de Lady Di estuvieron juntos desde 2012 a 2014. Rompieron por diferentes motivos, pero la teoría más extendida es que llevaban estilos de vida incompatibles. No obstante, supieron conservar la amistad y nunca han perdido el contacto.