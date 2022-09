Los Cosmopolitan Influencer Awards, marcados por la triste muerte de la Reina Isabel

Probablemente, todas las influencers de España tenían marcado el 8 de septiembre en el calendario como uno de los días más especiales del año, y no es para menos. Alrededor de las 18:30 horas de la tarde ha dado comienzo la cuarta edición de los Cosmopolitan Influencer Awards by Pandora, una fecha muy especial en la que los organizadores premian a varias mujeres con mucha influencia en distintos ámbitos como el arte, la música, la literatura, el cine o la moda.

Como no podía ser de otra manera, una cita de tal calibre ha contado con un photocall previo por el que han ido pasando algunos de los rostros más conocidos del país. Después de su emotiva entrevista en El Hormiguero, Paz Padilla ha inaugurado esta alfombra roja por todo lo alto. Ataviada con un vestido midi en color negro, de botonadura lateral y escote a pico con solapas y hombreras, la presentadora se ha coronado como una de las más elegantes de la velada, combinando su estupendo look con unas ondas de lo más sofisticadas. También, cabe destacar que la que fuera maestra de ceremonias de Sálvame ha acudido de la mano de Alba Díaz, la cual se ha decantado por un dos piezas de pata de gallo en blanco y negro, y un recogido de lo más estilístico a tono.

Conforme han ido pasando los minutos, el enclave se ha ido llenando de estrellas de todas las esferas. Una de ellas Laura Matamoros, que después de posar con su mejor sonrisa frente a las cámaras, ha querido charlar distendidamente con su hermana Anita, que también era una de las invitadas clave de una cita que ha llenado de color con un vestido de corte princesa y detalles florales en rosa.

Presumiendo de embarazo, también se ha presentado en la capital la medallista olímpica Ana Peleteiro, que no ha querido desaprovechar la oportunidad de enfundarse en un vestido ceñido y satinado de tirantes, el cual dejaba aún más en evidencia si cabe la gran curvatura que presenta ya su barriguita, a la cual ha agarrado con sus manos para demostrar el máximo afecto a su futuro bebé en camino. Algo muy similar a lo que ha hecho Lidia Torrent, que con un minivestido de flecos en color champán ha deslumbrado a todos los invitados allí presentes, tocándose también su barriguita en sinónimo de afecto.

Volcadas con la Familia Real británica

Si algo ha marcado la llegada de todas estas celebrities a los Cosmopolitan Influencer Awards, ha sido, sin duda alguna, la muerte de la Reina Isabel. Todas ellas han querido rendir tributo a la soberana británica a través de las cámaras de Gtres, mostrando sus condolencias a los miembros de la Casa Real inglesa. Este ha sido el caso de Edurne, que ha permanecido en shock con la noticia del fallecimiento de la monarca: “Yo creo que no hay nadie que haya reinado tanto. Estoy en shock con la noticia, me hubiera encantado que hubiera estado en algún concierto mío”, comenzaba diciendo, para después pedir que no se compare a Carlos de Inglaterra con su progenitora: “Cada persona es única”.

Siguiendo los pasos de la cantante, Laura Madrueño también ha lamentado el fallecimiento de la Reina Isabel, considerándolo un “acontecimiento histórico” que estamos viviendo, ya que la monarca ha sido “una mujer admirable que ha marcado el ritmo de la historia de Europa”. Y por último, Ana Peleteiro también ha mostrado mucha sorpresa al saber de la muerte de la Reina, queriendo que descanse en paz ya que “ha sido una Reina muy longeva que ha marcado un antes y un después”.