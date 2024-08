Las controvertidas confesiones de Paula Echevarría: mintió a un jefe y ocultó su edad

El ‘Yo nunca’ es un juego de beber practicado en grupo, que consiste en ir enunciando por turnos sucesivos distintas frases bajo la fórmula de «Yo nunca he…». Las personas que sí han hecho en algún momento de su vida lo afirmado en la frase, deben beber un trago de alcohol; mientras que el resto no. Este pasatiempo, sea como fuere, ha llegado a las redes sociales, y de ahí que numerosos rostros de la crónica social de nuestro país hayan compartido ya la plantilla diseñada específicamente para jugar, a través de sus historias de Instagram. La última en hacerlo ha sido Paula Echevarría.

La actriz y modelo española se ha atrevido con el trend, sorprendiendo así a sus más de tres millones de seguidores en la ya citada red social. Y es que con sus respuestas, Paula ha sacado a relucir algún que otro secreto. De acuerdo a lo marcado en la plantilla, a sus 47 años, Paula Echevarría habría mentido a un jefe, ocultado su verdadera edad, conducido una moto, además de emborracharse y viajado sola, entre otros. Algo que no es de extrañar -esto último-, teniendo en cuenta las necesitades logísticas propias de la industria cinematográfica, así como los viajes por motivos publicitarios que, en su faceta de influencer y creadora de contenido, Paula se ve obligada a realizar de manera asidua.

Stories de Instagram de Paula Echevarría. (Foto: Redes Sociales)

En la misma publicación, Paula Echevarría ha desvelado que ha practicado yoga y pilates, además de viajar a Disneyland Paris -esto lo hizo recientemente junto a Miguel, el pequeño Miki y Daniella, su hija fruto del anterior matrimonio de Paula con David Bustamante-; así como hacerse un tatuaje o usar filtros en sus fotografías. Pero ¿Y qué no ha hecho todavía la que fuera pareja sentimental del ex concursante de Operación Triunfo? Según ella misma, Paula Echevarría nunca se ha roto un brazo ni tampoco se ha bañado con delfines ni ha practicado ningún deportes de riesgo. La influencer ha confesado que no se ha tirado jamás de un paracaídas, ni corrido una maratón o hecho buceo.

El verano de Paula Echevarría