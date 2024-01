Bertín Osborne ha acaparado titulares a lo largo de esta primera semana del año después de que Gabriela Guillén diera a luz su primer hijo fruto, presuntamente, de una relación con el cantante. Justo un día después de que se conociera que la joven se había convertido en madre, el artista concedía una entrevista en la que hablaba precisamente de este tema y aseguraba que no iba a ejercer como padre, aunque se comprometía a hacerse cargo de todo lo que sea necesario en caso de confirmase que el pequeño es hijo suyo.

Unas palabras por parte de Bertín Osborne que han generado un gran revuelo, sobre todo porque, además, en su entrevista se ha deshecho en buenas palabras y halagos con Fabiola Martínez, madre de sus dos hijos menores. El cantante ha asegurado que la echa de menos la vida en pareja pero que, sobre todo, echa de menos a Fabiola, porque para él es «la mujer más importante, un ejemplo de todo», ha dicho.

Bertín Osborne en una imagen de archivo. / Gtres

Como era de esperar, las hijas del cantante están en el foco mediático, no solo por el nacimiento del hijo de Gabriela Guillén, sino también por las llamativas declaraciones de Bertín. Claudia Osborne, que espera su segunda hija junto a José Entrecanales, ha preferido no pronunciarse mucho sobre el tema, aunque le ha deseado lo mejor tanto a Gabriela Guillén como al bebé, sobre todo, después de que se haya conocido que tuvo complicaciones en el parto.

Claudia no ha querido confirmar si va a conocer al pequeño: «Yo en ese tema no voy a entrar, es la vida de mi padre y yo a él le respeto muchísimo y sus decisiones. A ella también», ha dicho Claudia. Sobre las declaraciones de Bertín Osborne sobre no querer ejercer como padre, Claudia ha dicho que ‘está en su derecho’, pero prefiere mantenerse al margen. «Yo nunca me voy a meter en su vida, él nunca lo ha hecho en la mía. Mi opinión es mía y no la voy a compartir con nadie, solo decir desde aquí que respeto a mi padre, respeto a Gabriela y respeto las decisiones que tome cada uno. Yo no suscribo las palabras de mi padre, las respeto. Fin. Yo tengo mi opinión por supuesto y lo sabe quién lo tiene que saber», ha declarado.

Claudia Osborne en una imagen de archivo. / Gtres

Claudia ha salido en defensa de su padre, después de que se haya criticado mucho sus palabras en los últimos días: «Mi padre es maravilloso. Se le está juzgando, pero es imposible opinar siendo justos porque nadie sabe toda la información, lo que ha vivido, todo lo que hay por detrás y yo lo único que puedo decir es que adoro a mi padre, es una buenísima persona y un padrazo. Cada uno está en su momento vital y ya está», ha sentenciado.

La muerte de Arévalo

El nacimiento del hijo de Gabriela Guillén y la entrevista de Bertín Osborne ha coincidido en el tiempo con la triste noticia de la muerte de Paco Arévalo. Un duro varapalo para la familia del cómico, pero también para Bertín Osborne, que estaba muy unido a él.

El cantante no ha podido acudir al tanatorio a despedirse de su gran amigo, con el que tuvo en los últimos tiempos algunos desencuentros, debido a que se encuentra confinado tras dar positivo en covid. Sin embargo, sí que se ha puesto en contacto con su familia para darle el pésame y espera poder viajar lo antes posible.

Bertín Osborne junto a Arévalo. / Gtres

En unas declaraciones telefónicas a Todo es mentira, Bertín Osborne ha contado que se enteró de la muerte de Arévalo cuando se lo comunicó El Turronero y se ha mostrado muy consternado por la pérdida: «Para mí ha sido especialmente doloroso porque hace un mes tuve una bronca por teléfono con él porque yo soy una persona que me cuido mucho, hago deporte… Pero Paco… Su punto de inflexión en la vida fue la muerte de Elena, su mujer, y ahí su vida se vino abajo. Paco se puso en 40 o 50 kilos más de los que debería pesar», ha dicho.