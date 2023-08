Christian Gálvez ha hecho de nuevo gala de sus dotes de comunicador en sus redes sociales con un emotivo un mensaje dedicado a quienes ha definido como dos de sus «personas imprescindibles» en los últimos tiempos. Y no, ninguna de ellas es Patricia Pardo, aunque sí tienen (y mucho) que ver con la gallega. Se trata de un matrimonio amigo de la presentadora de El Programa del verano al que conoció hace aproximadamente un año, cuando se supo que el presentador de 25 palabras y Patricia habían dado rienda suelta a la pasión e iniciado un nuevo romance.

«En solo un año y medio estos dos nombres, Rubén Fernández y Olaya Taboada, se han convertido en personas imprescindibles en mi vida. Desde el primer saludo, el primer abrazo y las primeras sonrisas, supe que allí había respeto, cariño y unas ganas enormes de abrirme las puertas de sus corazones. Desde el minuto uno supe que esa pareja era especial, que ambos querían a Patricia por encima de todas las cosas, que habían cuidado de ella y que lo harían para siempre y que, por extensión, lo harían también conmigo. Y así ha sido», ha comenzado diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian Gálvez (@galvezchristian)

Nunca me han dejado solo. Están sin ser llamados. Son entrega sin pedir nada a cambio y adoro cuando charlamos los cuatro sobre sus batallitas en los tiempos en los que recorrían Santiago siendo dos niñas que iban juntas al colegio. Me siento muy honrado de sentirme tan especial a su lado y me encanta sentir lo especiales que son ellos. Qué bonito saber que en Galicia tengo dos grandes familias, política y sentimental, y una hermandad, ‘La hermandad del cocido’. Como dijo Chaplin: Necesito de alguien que venga a luchar a mi lado sin ser llamado», ha añadido.

Christian ha acompañado el texto con un carrusel de imágenes en las que aparece junto a los dos amigos y a Patricia disfrutando de unos días por la localidad natal de la periodista, este verano. Cabe recordar en este sentido, que los tortolitos han disfrutado de unas semanas de vacaciones alejados de la pequeña pantalla y del foco mediático que, los ha puesto inevitablemente en el disparadero tras conocerse se han casado en secreto y que están esperando su primer hijo en común.

Christian Gálvez y Cristina Pardo en las inmediaciones de Mediaset / Gtres

Sobre este último, precisamente, Patricia habló este lunes en su vuelta al trabajo, y confirmó que estaban esperando un niño cuyo nombre todavía no habrían decidido. «Es un niño. Si dios quiere llegará a principios de enero. Estamos en plena negociación. Él quiere un nombre, yo quiero otro y mis hijas quieren Carlos de toda la vida y Carlos, me parece que, lo siento hijas no lo veo. Estoy más gordita que en los embarazos anteriores, pero lo llevo estupendamente bien», reveló.

Patricia no quiso, sin embargo, ahondar en detalles acerca de su enlace, que podría haber tenido lugar el mismo día en que la pareja celebró su primer aniversario.