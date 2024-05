La dramática pérdida de peso de Charo Reina en cuatro años: "He pedido ayuda"

Su nombre completo es María del Rosario Reina Blanco y su talento ya forma parte de la historia de nuestro país. Esta semana ha participado en la entrega de premios Naranja y Limón, otorgados por la prensa a aquellos personajes que son amables o desagradables con los medios. La actriz y cantante se ha convertido en una de las protagonistas debido a su cambio físico.

Una reportera le preguntó a Charo acerca de su crisis anímica y ella contestó: «Sí, estuve así, pero mira: ahora estoy bien. He perdido 43 kilos en cuatro años y estoy muy feliz, muy contenta y anímicamente muy fuerte. He perdido ayuda, por supuesto. Cuando estás mal tienes que buscar ayuda y hay grandes profesionales que se dedican a eso. Pero gracias a Dios ahora estoy muy bien y trabajando muchísimo, que es lo que más me gusta, de hecho vuelvo a hacer Zarzuela en verano en el Teatro de la Latina».

Charo Reina, recogiendo su galardón. (Foto: Gtres)

Charo Reina se ha despedido de unos cuantos kilos durante su mala época. Para ella no fue un problema ponerse en manos de profesionales y gracias a ella hoy la salud mental hoy tiene mayor visibilidad. La artista no ha tenido ningún problema en compartir ciertos detalles sobre la situación que ha atravesado. «Mi depresión desembocó en una agorafobia terrible», comenta al respecto. A raíz de esta etapa emocional, Reina ha perdido peso.

Charo Reina está imparable: sus nuevos proyectos

La depresión no ha conseguido frenarla. Charo está imparable, por algo es una de las artistas con más fuerza de España. Según ha contado en la entrega de premios, tiene por delante un verano fantástico. No deja de recibir ofertas y puede trabajar en lo que le gusta, dedicarse a su gran pasión y contar sus malas experiencias con una sonrisa.

Charo Reina, durante el funeral de Jesús Gil. (Foto: Gtres)

«Estoy en un momento maravilloso, no paro de trabajar. Estoy haciendo mucho cine, ayer estuve en Blanes, en el Festival Internacional de Cine donde estaba nominada como Mejor Actriz de Reparto. Ahora me voy a presentar un corto y en octubre tengo otra peli. En estos dos últimos años he hecho cuatro películas, cinco o seis cortos. Soy muy trabajadora». Dice la verdad. Desde que empezó a trabajar en el mundo del espectáculo, en el año 1988, no ha descansado.

Las tres claves del éxito de Charo

Tal y como ella misma ha contado, ha estado luchando «mucho tiempo» en tratamiento para superar su depresión. Ahora es una mujer nueva y tiene la mente despejada para poner sobre la mesa las dos claves de su éxito: «Constancia y mucha humildad».

Charo Reina, posando tras su cambio físico. (Foto: Gtres)

La cantante y actriz ha dejado atrás sus problemas del pasado y ahora mira al futuro con optimismo. «Hay que levantarse todos los días con una sonrisa, mirarse al espejo y decir: ‘Vamos pa’lante, que mañana Dios dirá’. Aquí estoy con muchas ganas de todo». Estas declaraciones las ha dado justo cuando le han entregado un premio debido a su buen comportamiento con la prensa.

En cuanto al amor, Charo lleva años sin tener pareja, al menos no ha trascendido nada sobre el tema. Sin embargo, la artista todavía no ha cerrado ninguna puerta. «Quién sabe», contesta en tono enigmático cuando le preguntan por el tema. ¿Pondrá el broche de oro a esta etapa anunciando que tiene un nuevo novio?