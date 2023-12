La llamativa respuesta de Cayetano Martínez de Irujo al ser preguntado por su hermana Eugenia

La tensión entre los hermanos Alba se ha convertido en objeto de titular recurrente en los últimos tiempos. La relación fraternal de Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo ha estado marcada por continuos reproches ante las cámaras que, como era de esperar, han desatado un sinfín de conjeturas al respecto. Aunque ninguno de los dos protagonistas ha desvelado el motivo exacto que ha provocado esta situación, lo que está claro es que, por ahora, ninguna de las partes ha decidido dar un paso al frente para solucionar las diferentes discrepancias familiares que ha motivado este distanciamiento. Sin embargo, las últimas declaraciones de Cayetano Martínez de Irujo han puesto en el punto de mira un posible acercamiento entre ambos.

Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo durante la entrega de las medallas de oro ciudad de Madrid / Gtres

El conde de Salvatierra acudió a la presentación el libro sobre Enrique Cerezo y, sincerándose con los medios encargados de cubrir el evento, y como no podía ser de otra manera, fue preguntado por los diferentes frentes mediáticos que le rodean. En cuanto a su relación con su hermana, lejos de confirmar el inexistente buen ambiente entre ellos, como ha hecho en otras ocasiones, prefirió dejar en el aire una posible reconciliación con ella, evitando el tema y no pronunciándose al respecto, algo que para muchos ha significado un posible acercamiento o tregua en medio de la guerra.

Actuó de la misma manera con lo relacionado con su ex mujer, Genoveva Casanova, quien se encuentra situada en medio del huracán mediático tras ser fotografiada junto a Federico de Dinamarca disfrutando de un paseo por las calles de Madrid. Utilizando un tono irónico, respondió que al nuevo año que está a punto de llegar tan solo le pide salud y que llueva mucho, intentado así desviar la atención pública que genera la guerra familiar en la que participa con su hermana.

Cayetano Martínez de Irujo en la presentación del libro ‘Cerezo: 75 miradas y más para 75 años’ en Madrid/ Gtres

¿Cómo pasará las Navidades Cayetano Martínez de Irujo?

Por otro lado, asegura que las Navidades aún no sabe cómo las va a disfrutar, ya que prefiere ir «al día» con los diferentes preparativos. No obstante, al mismo tiempo, el hijo de la Duquesa de Alba confiesa que son fiestas muy emotivas para él porque siempre tiene el recuerdo de su madre presente: «Son días en los que se la recuerda especialmente. Aunque yo la recuerdo todos los días». No es la primera vez que confiesa echar de menos a su madre y es que frente a las cámaras lo ha repetido en numerosas ocasiones. Sin ir más lejos, hace tan solo unas semanas, durante los premios solidarios del Festival de las Naciones de Sevilla manifestó que «el recuerdo de su madre permanece en él, aunque hayan pasado nueve años desde su fallecimiento»: «Es una mujer histórica e indiscutible», señalaba.

Los posibles orígenes de la guerra familiar entre Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo

Aunque por ahora lo único que se sabe es que entre los hermanos no hay ninguna relación existente, lo cierto es que numerosas conjeturas señalan que el libro autobiográfico de Cayetano Martínez de Irujo fue lo que marcó un antes y un después entre ellos. No obstante, hay que tener en cuenta que también sucedieron diferentes discrepancias a raíz de la herencia y repartición del patrimonio del legado de Alba, algo que podría haber incrementado la guerra entre los diferentes miembros de la familia.