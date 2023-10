Carmen Sevilla, dramática fecha señalada tras su triste y blindado adiós

Han pasado más de tres meses desde que se confirmó la triste noticia. Carmen Sevilla se marchó para siempre dejando detrás un legado que ya ha pasado a la historia y que no ha hecho más que consagrar su leyenda. La mítica actriz y cantante pasó sus últimos años ingresada en una residencia, donde disfrutaba de los mejores cuidados durante su lucha contra el Alzheimer. Su hijo y único heredero, Augusto Algueró, controló mucho todo lo que tenía que ver con su madre, pues no quería que se filtrase ningún dato incómodo.

Muy celoso de su intimidad, Augusto lleva sin hablar públicamente desde que tuvo que despedirse de Carmen Sevilla, pero un conocido periodista se ha puesto en contacto con él después de salir a la luz una información que no le deja en buen lugar. Han asegurado que las cenizas del artista todavía se encuentran en el Tanatorio de Pozuelo (Madrid). Supuestamente nadie ha ido a recogerlas, pero el heredero de Carmen ha desmentido esta última hora. Sin dar demasiadas declaraciones, insiste en que lo que se está contando de él no es cierto.

Carmen Sevilla por las calles de Marbella / Gtres

Carmen Sevilla ha sido una de las mujeres más famosas de España, de hecho su popularidad cruzó fronteras y llegó a conquistar Hollywood. A pesar de triunfar en su profesión, su vida no fue nada fácil, especialmente durante sus últimos años. Augusto intentó protegerla hasta el final y nadie puede negar que consiguió su objetivo. No hay fotografías de la actriz durante su última etapa y eso es lo que quería la familia: que el público le recordase como la gran estrella que siempre fue.

Una fecha muy triste para todos

Carmen Sevilla falleció a los 92 años y el próximo lunes 16 de octubre hubiera sido su aniversario. Lamentablemente ella no lo podrá celebrar y será una fecha muy dura para su hijo.

Augusto ha luchado mucho para estar lejos del foco mediático y ahora se ha visto envuelto en dos polémicas. La primera está relacionada con los restos mortales de su madre y la segunda con una parte de su patrimonio. Sevilla fue una de las actrices mejores pagadas del país e invirtió mucho dinero en joyas. Pendientes, collares y anillos que tenían un gran valor y ahora nadie sabe dónde están.

Augusto Algueró y Carmen Sevilla en una fiesta en Madrid / Gtres

El programa Fiesta, presentado por Emma García, ha puesto encima de la mesa una información muy interesante. Ni siquiera el propio Augusto, único heredero de la actriz, conoce el paradero de las joyas.

Los colaboradores del citado espacio han planteado una posibilidad que cada vez cobra más peso. Carmen tuvo muchos problemas económicos durante su matrimonio con Vicente Patuel y entra dentro de lo probable que se hubiera deshecho de su tesoro, pero esta hipótesis no está confirmada por la familia. Telecinco únicamente está dando opciones.

La otra teoría sobre las joyas de Carmen Sevilla

Carmen Sevilla con Sara Montiel / GTRES

Augusto Algueró deberá enfrentarse a un día muy complicado porque por primera vez no podrá felicitar a su madre por su cumpleaños. Afortunadamente cuenta con otros apoyos, gente que está a su lado y que le ayuda a hacer caso omiso a ciertas noticias. El periodista Aurelio Manzano ha dado una exclusiva sobre las joyas del artista que no le sentará nada bien a Algueró.

«No lo he contado nunca, pero así su hijo va a tener un poco más de luz sobre lo que ha pasado con esas joyas», empezó diciendo Aurelio. «Tenía pensado venderlas en vida en una subasta benéfica porque no quería que se las quedase su nuera». El heredero del artista estuvo casado con Marta Díaz hasta 2015, año en el que se separaron tras no superar su última crisis.