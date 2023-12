Carmen Borrego se desespera y aclara en qué punto está la familia en esta dura Navidad

La primeras Navidades sin María Teresa Campos están siendo muy complicadas para su familia. Así lo ha revelado la propia Carmen Borrego desde su puesto de trabajo en el programa Vamos a ver, donde narró que tanto ella como su hermana lloraron desconsoladamente las horas previas a la cena de Nochebuena. «Llegamos lloradas pero hicimos una cena súper familiar en honor a ella (su madre). Brindamos por ella y ahí fue donde volvimos a derrumbarnos», recordaba frente a las cámaras visiblemente emocionada.

Ahora, días después de desvelar cómo vivieron la primera fiesta de estas señaladas fechas, son muchos los que se preguntan cómo disfrutarán de la última noche del año. Es por ello por lo que, alrededor de las instalaciones de Mediaset, la hija menor de la veterana periodista fallecida fue sorprendida por las cámaras de Gtres, donde dejó a un lado la emoción y optó por un visible enfado que no dejó indiferente a ninguno de los presentes, ya que no estaba dispuesta a contestar las preguntas lanzadas por la reportera sobre la situación actual de su familia.

«No voy a contar nada, cariño, de verdad. Es que ya lo he dicho esta mañana. Yo no puedo estar con una cámara detrás toda mi vida. No voy a contar nada», pronunciaba con un tono bastante escueto y cortante. En cuanto a los deseos que pide para el próximo año, Carmen ha desvelado que lo único que quiere es salud para ella y para los suyos. La reportera, centrándose de nuevo en cómo ha marcado el fallecimiento de María Teresa Campos en la familia, cuestionaba si, entre sus deseos, no se encontraba el de la unión familiar, a lo que Carmen respondía: «La familia ya está unida. No hace falta pedirlo». Sin duda, sus palabras aclaran todos los rumores que señalaban un distanciamiento entre los miembros de la familia, algo que parece no haber ocurrido tras la muerte de María Teresa, sino todo lo contrario.

Aunque a su salida del trabajo, Carmen Borrego ha decidido no contar absolutamente nada sobre cómo pasará la última noche del año, lo cierto es que la colaboradora desveló, en riguroso directo, que este año no se va a tomar las uvas. «No quiero. Es que no las voy a poder tragar», aseguraba, añadiendo que cenará con la familia de su marido. El día de Reyes, otro de los más especiales de estas fechas, lo pasará junto a su nieto, ya que considera que los niños «dan mucha alegría», que es lo que ella necesita en estos duros momentos.

Desde el plató de Así es la vida, Alejandra Rubio también habló sobre las primeras Navidades que había vivido sin su abuela, las cuales, coincidiendo con las palabras de su tía, asegura que han sido muy duras, donde «la tristeza y el llanto estuvieron presentes» en todo momento. Sin embargo, la joven resaltaba que la esencia de la mítica comunicadora estuvo en la mesa durante toda la velada ya que la recordaron «con la misma ternura» que, según ella, reflejó Carmen Borrego durante la emisión del matinal mencionado líneas más arriba.