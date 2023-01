Cayetano Martínez de Irujo se ha pronunciado una vez más sobre la relación con sus hermanos. El duque de Arjona, que nunca ha ocultado que mantiene una relación ‘complicada’ con ellos, especialmente con el mayor, actual duque de Alba, se ha sentado con Risto Mejide, al que ha concedido una profunda entrevista en la que ha hecho un repaso a los momentos de sus infancia y ha recordado a su madre, Cayetana de Alba.

Una conversación en la que Cayetano Martínez de Irujo ha hablado sin tapujos y que ha generado una fuerte polémica, sobre todo, por cómo ha hablado de su hermano mayor, Carlos, con el que mantiene una relación cuanto menos complicada. El conde de Salvatierra ha asegurado que se siente ‘defenestrado’ por el duque de Alba: «En la Edad Media posiblemente estaría en un castillo o decapitado», ha dicho Cayetano, que no ha dudado en acusar Carlos de haberle tratado «como un empleado corrupto en vez de un hermano» tras la muerte de su madre. «Trabajé cinco años para la Casa de Alba y él se ha llevado el 60 por ciento de eso. Me acusó de ser desleal, lo que no es cierto», ha recalcado el conde de Salvatierra que ha confesado que, de no ser por el antiguo administrador de la casa, que le siguió pagando seis o siete meses después de que Carlos lo despidiera, «no hubiese tenido ni para pagar el colegio de mis hijos», ha revelado el duque de Arjona.

Las declaraciones por parte de Cayetano Martínez de Irujo, por ahora, no han tenido respuesta en la Casa de Alba. A pesar de las polémicas palabras del duque de Arjona, ni el duque de Alba ni su entorno se han pronunciado al respecto. Hace unos días, el hijo menor del duque de Alba, Carlos Fitz-James y Solís, llegaba al Palacio de Liria en compañía de su mujer, Belén Corsini. Los condes de Osorno no han querido hacer declaraciones sobre la última intervención de Cayetano Martínez de Irujo, pero Carlos sí que ha dicho que le desea «todo lo mejor» a su tío.

Sobre lo que sí se han pronunciado es sobre la reciente segunda maternidad de Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar. Fernando Fitz-James y su mujer daban la bienvenida a su segunda hija en común hace apenas unos días. Una niña que ha recibido el nombre de Sofía, como su abuela materna. Carlos y Belén han dicho que la hija mayor de la pareja, Rosario -futura duquesa de Alba-, ya se va enterando poco a poco de que tiene una hermanita y han confirmado que están todos fenomenal.