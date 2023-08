Carla Vigo transmite la sensación de que su mala racha ha quedado en algo pasajero. No hace demasiados meses que preocupó a todos al ser diagnosticada con bulimia, además de caer en un abismo con tan solo 22 años que le ha obligado a sacar fuerzas de flaqueza para salir hacia adelante. Una buena prueba de ello es que ha buscado una mejoría de su aspecto porque quiere verse mucho más bella y de esa manera se ha sometido el retoque estético de moda entre las famosas: el microblading.

La sobrina de la Reina Letizia ha compartido un vídeo dentro de la clínica estética donde se ha hecho este tratamiento. Se trata de un centro ubicado cerca de la Plaza Jacinto Benavente, muy cerca del centro de Madrid. Este proceso de laminación devuelve el volumen a las cejas, les da una forma más estilizada y tiene un coste de 40-50 euros por cada sesión.

A continuación, ha mostrado el antes y el después del retoque estético y lo cierto es que la diferencia abismal.

Carla Vigo se somete a un microblading / Instagram

La publicación de Carla se ha llenado de elogios, emojis de corazones y piropos. Sus 30.000 seguidores de Instagram suelen apoyarla y brindarle siempre sus mejores deseos. Esta vez, no han dejado de elogiar la impresionante melena rizada que luce y el resultado de sus cejas después de someterse a esta técnica de tatuaje semipermanente, pelo a pelo.

Carla Vigo dice adiós a los malos momentos

Era el pasado mes de marzo cuando Carla Vigo preocupaba a todos (incluida a su tía doña Letizia) al necesitar atención médica urgente. Fue ingresada en el hospital por complicaciones derivadas de los TCA (trastornos de la conducta alimenticia). En su caso, estos problemas llevan acompañándola desde que tenía 14 años, es decir, hace ocho.

Storie de Carla Vigo. / Instagram

Uno de los momentos de mayor preocupación se vivieron cuando Carla Vigo publicó una frase que generó mucho revuelo: «Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar, hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar». Inmediatamente, sus fans se preocuparon y ante semejante polémica, ella misma tuvo que intervenir para tranquilizar a todos: «A ver chicos, no os preocupéis por mí, estoy bien dentro de lo que cabe. No me pasa nada, simplemente es una canción que me ha gustado mucho y lo he puesto y ya está, calma, por favor».

A través de su trabajo como actriz teatral y de grandes amigas como Amor Romeira ha conseguido salir adelante. Sin embargo, nunca ha ocultado que el camino hasta aquí no ha sido de vino y rosas: «Empecé a verme mal. A los 14 años empecé a hacer cosas perjudiciales para mí, pero fue con ocho o nueve años que comencé a verme mal en el espejo», relataba en su cuenta de Instagram. Un tormento que empezó demasiado pronto, cuando tan solo era una niña. Me sirve mucho la terapia de grupo. Fui al médico de cabecera y me mandaron a la psiquiatra (…) Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar porque tampoco nadie me había hablado de ello. Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejores», argumentó.