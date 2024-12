El cariñoso mensaje de la madre de Sergio Ramos a su nuera, Lorena Gómez

Paqui García, madre Sergio Ramos, ha asistido al estreno de Mufasa, la segunda parte de la película El Rey León. Siempre es discreta e intenta permanecer al margen de las cámaras, pero ha roto su norma de oro por un buen motivo: para apoyar a su nuera. Le ha mandado un mensaje a Lorena Gómez, pareja de René Ramos. Como todo el mundo sabe, están juntos desde 2019. Se conocieron en un concierto de Manuel Carrasco y desde entonces no se han separado.

Paqui García, de una forma muy elegante, ha dejado claro que su familia está unida. Cuando le han preguntado por Lorena ha declarado: «Para mi es como si fuera mi hija, es maravillosa». Más adelante ha puesto en valor el talento de su nuera, quien saltó a la fama a raíz de participar en Operación Triunfo, el mismo concurso que convirtió a David Bisbal, a Chenoa y a David Bustamante en estrellas.

Paqui García en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Lorena tiene a sus espaldas una carrera repleta de éxitos. Su recorrido profesional se caracteriza por la discreción, a pesar de que su presencia en la crónica social está muy cotizada. Desde que se enamoró del hermano de Sergio Ramos, es un personaje interesante desde el punto de vista periodístico. Pero, ¿cómo pasará la Navidad este año?

Lorena Gómez, una más en la familia

Paqui ha mandado un mensaje de apoyo a su nuera Lorena, a quien considera una mujer muy talentosa. La artista se dio a conocer en la quinta edición de Operación Triunfo y no ha dejado de trabajar en ningún momento. Sin embargo, ahora viene la Navidad y le toca descansar. Según ha contado su suegra, pasarán las fiestas juntas «como siempre, como todos los años».

Lorena Gómez posando. (Foto: Gtres)

Paqui García, Sonia Gómez y Miriam Ramos han apoyado públicamente a Lorena, demostrando así que pueden contar con ellas pase lo que pase. Dentro del clan hay otro asunto pendiente que también ha quedado resuelto gracias a la madre del futbolista.

Sergio Ramos y Pilar Rubio han ocupado muchas horas en tertulias de radio y televisión, incluso páginas en las mejores revistas y titulares en los digitales más reputados. ¿El motivo? Su situación sentimental. No son pocos los que han dudado de su matrimonio, pero ellos siempre han desmentido las especulaciones. La presentadora, siempre que puede, deja claro que no hay ningún problema.

Pilar Rubio y Sergio Ramos. (Foto: Instagram)

El tiempo les está dando la razón. Tanto Sergio como Pilar están enamorados y los años demuestran que forman un buen equipo. Según ha contado Paqui, están «fenomenal». De esta forma ha desmentido a aquellos que lanzan comentarios intencionados.

Lorena suele evitar esta polémica. Conoce perfectamente lo que pasa dentro de su familia, pues es un miembro muy querido dentro del clan, pero ha optado por guardar silencio.

Una pareja consolidada

A pesar de que no suele pronunciarse sobre asuntos personales, Lorena no puede esconder su sonrisa cuando le preguntan por René Ramos. Llevan cinco años juntos y tienen un hijo en común, de hecho no descartan ampliar la familia. «Ojalá», dice Paqui cuando le preguntan por este asunto. Según dice, el pequeño de la casa está deseando tener un hermanito. ¿Será 2025 el año de la gran noticia?