Han pasado más de 26 años desde que la tragedia salpicó a la Familia Real británica con la inesperada muerte de la princesa Diana, fallecida el 31 de agosto de 1997 en el Puente del Alma de París (Francia) tras sufrir un aparatoso accidente de coche en el que también iba su pareja, Dodi-Al Fayed. Desde entonces su figura sigue estando presente en la actualidad. Sin ir más lejos, ha trascendido un nuevo relato, esta vez por parte de Bryan Adams, quien ha dado a conocer, por primera vez, el vínculo que tenía con la princesa.

La princesa Diana en una imagen de archivo / Gtres

Una canción con mucho significado

El artista, junto a Jim Vallance, escribió una de sus temas más populares de su disco Heaven. En su letra se puede leer claramente que se refería a la princesa Diana. «La primera vez que te vi estabas en una revista. La siguiente vez fue en la pantalla de mi televisor. Supe que tenía que hacerte mía. El día que te casaste con él casi perdí la cabeza», indica el arranque de la canción.

Bryan Adams en una imagen de archivo / Gtres

Sin embargo, no fue hasta tiempo después, en la década de los 90, cuando comenzaron a circular ciertos rumores acerca de un posible affaire entre el cantante y Lady Di. A esto se le sumó que Cecilie Thomsen, ex novia de Adams, calificó su noviazgo con el intérprete como «tormentoso» y añadió que «la aventura de Bryan con Diana no ayudó a que sobreviviera».



Por otro lado, en una reciente entrevista, el intérprete de Verano del 69 se ha sincerado acerca del vínculo que tenía con Diana. La primera toma de contacto fue en un avión, donde él le dijo que había utilizado su nombre para una de sus canciones. «Sí, lo sé, muy gracioso. En realidad me gustaría oírla de nuevo», respondió la que fuera esposa del actual rey Carlos III. Después de esta petición, Bryan mandó una copia al Palacio de Kensington y Diana le invitó a tomar un té, asegura el artista a The Sunday Times.

Bryan Adams en una imagen de archivo / Gtres

Bryan Adams no confirma que tuvieran algo más que una simple amistad, aunque sí que confiesa que «tuvimos muchas conversaciones realmente buenas, debo confesarlo. De hecho, es extraño y surrealista pensar en ello», revela. «Conocerla fue verdaderamente una de las cosas más maravillosas que me han pasado», añade.

La princesa Diana en una imagen de archivo / Gtres

Su primera visita al Palacio de Kensington

Sobre este encuentro también explica que «ella no me dijo: ‘Realmente necesito hablar con alguien’, y uno no se mete en la vida de alguien queriendo saberlo todo en los primeros 10 minutos». Con el paso de los meses, esa relación especial se fortaleció y «aprendí lo que realmente estaba pasando». Asimismo, Bryan explica que la letra de Diana era «humor juvenil», pero tras su repentina muerte tomó la decisión de retirarla por respeto «a ella y a sus hijos».