Bertín Osborne ha reaparecido rodeado de amigos días después de que se conociera que dentro de muy poco será conde de Donadío de Casasola, un titulo nobiliario que ha heredado de su padre, Enrique Ortiz López-Valdemoro, que falleció el pasado mes de octubre a los 96 años. Si por algo se caracteriza el artista es por ser una persona muy sociable y aunque actualmente no tenga pareja y viva en solitario en su finca de Sevilla, eso no significa que esté bien rodeado de amigos. De hecho, el ex marido de Fabiola Martínez tiene amigos en muchas partes del mundo, en los que se ha apoyado en sus momentos más difíciles, como José Luis Rodríguez (conocido como El Turronero), también íntimo de Gabriela Guillén, la madre de su hijo pequeño. Ahora, el intérprete de Noche de San Juan precisamente ha hecho una revelación sobre su vástago en común con la de Paraguay, al que ya conoce.

Bertín Osborne habla de su relación con su hijo

Cuando se supo que Gabriela Guillén estaba embarazada, la reacción de Bertín fue una de las más esperadas. El artista fue claro: no ejercería como el padre del menor ya que entonces consideró que no era lo que le tocaba en la etapa vital en la que se encontraba. Sin embargo, con el paso de los meses reculó.

Gabriela Guillén en Madrid. (Foto: Gtres)

Antes del juicio por la manutención del menor, Osborne dejó claro que no se sometería a una prueba de paternidad, ya que reconoció en un comunicado que el hijo de Gabriela Guillén también era suyo. «Bertín Osborne ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén hace 5 meses, normalizando de esta manera la relación con la empresaria que fue en su momento pareja del cantante y mostrando la máxima responsabilidad con este menor. de esta manera, ha considerado imprescindible poner fin a una situación que no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé. Bertín reconoce que sus primeras reacciones en esta situación “no fueron las más adecuadas” por su parte y quiere enmendar las mismas con hechos que permitan dar mejores posibilidades al menor (…). Me equivoqué, y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo», dijo.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén / El Capote

Tras reconocerlo, Bertín vio innecesario acudir al juicio por la paternidad del menor y, ni mucho menos, someterse a una prueba de ADN. Sin embargo, durante este tiempo, ha habido otra gran incógnita que este 9 ha querido zanjar el ex marido de Fabiola Martínez. ¿Conoce ya a su hijo pequeño? Hasta la fecha, lo que se sabía era que padre e hijo no se habían conocido o así lo dio a entender Gabriela Guillén.

Ahora, en su última reaparición pública en IFEMA, el artista se ha pronunciado sobre el menor y, por su respuesta, ha dado a entender que ya ha pasado tiempo con el pequeño de la casa: «He estado jugando con él muchas tardes, es una monada y Gabriela una niña estupenda, nos llevamos fenomenal».