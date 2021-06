Belén Rueda ya tiene quien siga sus pasos. Su hija Belén Écija también se ha encaminado profesionalmente al mundo de la interpretación donde está empezando a dar sus primeros pasos. Guapa y estilosa, la hija mayor de la actriz y el productor Daniel Écija acudió al estreno de ‘Operación Camarón’, la película que está llamada a ser ‘el filme del verano’. Simpática y discreta, posó y habló para los medios de comunicación a los que contó cómo ha vivido el confinamiento y cuáles son sus próximos proyectos. Pero también tuvo unas bonitas palabras para la pareja de su madre, Javier Artime, con quien la protagonista de ‘El Orfanato’ sale desde hace casi dos años.

Aunque en un primer momento se mostró reticente a hablar sobre esta historia de amor que tiene tan ilusionada a su madre, sí dejó claro ante los micrófonos de Gtres, que “es guapísimo”, dándole además su beneplácito: “Me cae super bien, es encantador”. Está enamorada de nuevo y feliz, y a pesar de que cuida con recelo todo lo que tiene que ver con su vida sentimental, sus redes sociales son el reflejo de sus muestras de amor.

Belén Écija también se mostró encantada con la reactivación de la actividad artística. Poco a poco se vuelve a los cines y a los teatros y eso es una inyección de ánimo para todos los que trabajan en la industria. “Se ve que la gente está vacunada, que hay más seguridad y que estamos todos más tranquilitos. Ha sido un año complicado”, confesó antes de acceder a la sala. La actividad profesional también va ‘in crescendo’. “Y se nota. Hay muchos proyectos nuevos, es verdad que empieza a haber más castings”, explicó emocionada.

La pandemia ha golpeado duramente a la profesión a la mayor de las hijas de Belén Rueda y Daniel Écija le cogió trabajando. “Profesionalmente estaba haciendo una serie que pensaba que iba a tener segunda parte, pero no la hubo y ahora he empezado un nuevo proyecto”, contó ilusionada por esta nueva experiencia laboral en la que coge el relevo de su madre. “Ella ha terminado y yo he entrado”.

Será en la serie ‘Madres’ a cuyo elenco se ha incorporado junto a otros grandes fichajes como el de Nuria Roca. “Es un elenco más joven y ya no son las madres como tal, hay madres también, pero hay otra trama que va a ser muy guay”. No coincidirá con la protagonista de ‘Mar adentro’, algo que le hubiera gustado, pero “está bien que nos separemos para que cada uno siga su camino porque tenemos diferentes personalidades y está bien que empecemos así”.

Tiene claro su objetivo a este respecto: “Cuando haya crecido profesionalmente, no a su nivel porque es complicado, pero cuando llegue a un buen punto, sí que llegaremos a trabajar juntas, o eso espero”. Está empezando, pero tiene un buen ejemplo en casa, y está trabajando en ello. Por eso este verano, “vacaciones pocas, tengo trabajo sin parar, que es muy buena señal”, ha reconocido.